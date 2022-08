Alles fing mit 100 Gulden an

Die Geschichte der Sparkasse Herzogenburg ist auch in Zahlen eine Erfolgsgeschichte. Alles begann 1870: 40 Bürger stellten der Bank je 100 Gulden als Grundkapital zur Verfügung, das sind heute rund 23.000 Euro. Bereits nach sechs Monaten hatte sich die Summe bei der ersten Rumpfbilanz zu Jahresende um das Zwölffache gesteigert – auf rund 50.000 Gulden oder 290.000 Euro. In jüngerer Zeit überschritt die Bilanzsumme 1985 erstmals die ATS-Milliardengrenze und mit Jahresende 2001 die Zwei-Milliarden-ATS-Grenze. Anlässlich der Euroumstellung mit Jänner 2002 belief sich die Bilanzsumme auf 221 Millionen Euro, mit Ende 2021 auf 526 Millionen Euro.

Um für zukünftige Aufgaben gerüstet zu sein, wurde im Jahr 2014 durch Umgründung des Sparkassenvereines der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach in die Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Privatstiftung und Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank AG umgewandelt.

Eine weitere Erfolgsgeschichte ist die Gründung der SMS Marktservice für Sparkassen GmbH. Als einzige Sparkassen in Österreich gründeten die Kremser Bank und die Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach eine gemeinsame GesmbH, die alle Hintergrundtätigkeiten beider Banken erledigt.

Persönliche Betreuung

der Kunden vor Ort

Das Einzugsgebiet der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach reicht vom Dunkelsteinerwald bis zum Wienerwald, sie ist damit die einzige eigenständige Regionalbank in dieser Region. Von den fast 70Mitarbeitern werden an die 27.000 Kunden betreut. Sie hat sich anders als die Mitbewerber nicht aus der Fläche zurückgezogen, sondern setzt weiter auf die persönliche Betreuung der Kunden vor Ort: Neben der Hauptanstalt in Herzogenburg werden die Kunden in Traismauer, Nussdorf, Statzendorf, Wölbling, Neulengbach und Eichgraben noch persönlich in der Geschäftsstelle betreut. In Inzersdorf und Perschling stellt die Sparkasse mittels Bankomat die Geldversorgung sicher.

Im Zuge der Neugestaltung der Geschäftsstelle in Traismauer im Jahr 2020 wurde ein Zubau mit Verkaufslokal und Kaffeehaus für die Bäckerei Hager geschaffen – dies spiegelt ebenfalls den Nahversorgergedanken der Sparkasse wider. Zusätzlich fördert die Sparkasse mit Baurechtsgründen in Herzogenburg und Stollhofen die Schaffung von Wohnraum in der Region.

Sehr aktiv ist die Sparkasse im Bereich des Umweltgedankens. Im Bankbereich wird durch die Digitalisierung massiv Papier eingespart. Nicht vermeidbare Ausdrucke erfolgen auf Recyclingpapier. Zusätzlich wird in der Hauptanstalt Herzogenburg gerade eine zusätzliche Photovoltaikanlage installiert.

Stiftung unterstützt Wehren, Bildung und Kultur

„Die Sparkassen-Stiftung steht für besonderes gesellschaftliches Engagement“, so ihr Präsident Harald Gruber. „Die Basis sind persönliche Netzwerke und Kundenbeziehungen. Auf diesen wollen wir auch in Zukunft aufbauen und unsere gemeinwohlorientierten Aufgaben wahrnehmen.“ Die drei Schwerpunkte der Stiftung sind Bildung – hier werden vor allem Schulen unterstützt –, die Feuerwehren der Region und der Bereich Kultur. Sie ist einer der Hauptsponsoren des jährlichen „Kulturfestes Traisental“.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ