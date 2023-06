Am Anfang kam ein Bäcker

Anfang der 1840er-Jahre kam Bäckermeister Anton Käppl II. – geboren in Würmla – nach Getzersdorf, um in der ortsansässigen Bäckerei zu arbeiten.

Als der dortige Bäckermeister Josef Rennhofer vorzeitig verstarb, heiratete Käppl die Bäckermeisterwitwe und bekam mit ihr elf Kinder.

Eines davon, Anton Käppl III., führte die Bäckerei weiter und heiratete 1889 Anna Hofbauer. Ihr Sohn, Anton Käppl IV., zog nach St. Veit an der Gölsen und betrieb dort ebenfalls eine eigenständige Bäckerei, die auch heute noch aktiv ist.

Karl Käppl, geboren 1899, entsprang der zweiten Ehe von Anton Käppl III. Karl machte ebenso den Meisterbrief und führte den Betrieb fort, 1935 erblickte Karl Käppl II. das Licht der Welt – und auch er wurde Bäcker. Die wirtschaftliche Entwicklung der damaligen Zeit brachte ihn auf den Gedanken, auch außerhalb der Gemeinde Backgut zu vertreiben. Er ließ 1969 einen Backofen bauen, der sowohl für Gebäck als auch für Brote genutzt werden konnte. Dieser Ofen war damals seiner Zeit schon voraus.

Der „Gigant“ von einer steirischen Firma, mit einem Fassungsvermögen von 300 Kilo Brot, wurde in Österreich in dieser Form nur zwei Mal gebaut. Die Einbringung der Teiglinge erfolgte nunmehr halbautomatisch mit einem Netzband, das erleichterte die schwere körperliche Arbeit – und man konnte somit auch mehr Brot produzieren. Das führte dazu, Backwaren auch in Herzogenburg und Traismauer auf Märkten und in Kaufhäusern verkaufen zu können.

1959 kam dann Karl Käppl III. zur Welt. Auch er und sein Bruder Anton stiegen in das Bäckerhandwerk Anfang der 80er Jahre ein und leisteten einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens. Nach dem unerwarteten vorzeitigen Ableben von Karl II. leiteten Karl III. und Gattin Johanna ab 1992 dann das Unternehmen weiter – der Produktionsbereich wurde vergrößert, neue Backöfen und eine Teiglingsformanlage wurden aufgestellt.

Verlängerung der Teigreife stand an oberster Stelle

Der Fokus lag nun darauf, halbgebackenes Kleingebäck zu produzieren, das zu Hause selbst fertiggebacken werden kann.

Karlheinz Käppl, der erste Sohn von Karl Käppl III., besuchte die HTL für Lebensmitteltechnologie und Getreidewirtschaft in Wels und beendete die fünfjährige berufsbildende höhere Schule mit Matura.

2006 stieg er ins Familiengeschäft ein, konzentrierte sich auf das Logistik-Management und betreute fortweg den Kundenstamm und deren Zuwachs.

Nach bestandener HAK-Matura und einer Wintersaison als Bäcker in Tirol kam auch sein Bruder Wolfgang auf den Geschmack zu backen und besuchte die einjährige Meisterschule für Bäcker, Müller und Konditor in Wels. Er konnte dort viele Bekanntschaften knüpfen, die ihm Einsicht in Bäckereiproduktionen anderer Länder gaben.

Eines stand für ihn klar an oberster Stelle: die Teigreife der Produkte zu verlängern, was durch die heutige Kühlungstechnologie jetzt möglich ist. Das gibt dem Teig nicht nur die Möglichkeit ein gutes Aroma zu entwickeln, sondern ist auch ernährungsphysiologisch besonders wertvoll. Natürliche Mehlinhaltsstoffe, die schwer verdaulich sind, können somit leicht abgebaut werden.

