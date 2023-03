Drei Generationen Augenoptik

Elf Mitarbeiter an zwei Standorten und unzählige gefertigte Brillen in den vergangenen 46 Jahren: Das ist die Bilanz, auf die drei Generationen der Familie Höfer stolz sein können! Vom Senior-Chef 1977 gegründet und seither laufend gewachsen. War Optiker Höfer anfangs wirklich „nur“ Optiker, ist man heute Komplettanbieter von Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräten. So hat sich natürlich auch das Anforderungsprofil an die Mitarbeiter verändert.

Wolfgang Höfer: „Wir sind stolz darauf, dass uns viele unserer Mitarbeiter jahrzehntelang begleiten. Als Meisterbetrieb haben wir immer schon größten Wert auf Lehrlingsausbildung und Weiterbildung gelegt. Wir finden es schön, dass in den vergangenen Jahren alle unsere Lehrlinge beide Berufe – Augenoptiker und Hörakustiker – lernen wollten.“ Auch die dritte Höfer-Generation, David Höfer, ist bereits begeistert im Betrieb dabei.

Als Johann Höfer 1962 mit der Optiker-Lehre begann, ahnte er noch nicht, dass dies der Grundstein für seine Selbstständigkeit war. Nach jahrelanger Arbeit in Wien ergab sich 1977 die Chance, sein erstes eigenes Optiker-Geschäft in St. Pölten in der Kremser Landstraße 25a zu eröffnen. Nach einem Jahr als Einmann-Firma wurde der erste Angestellte aufgenommen, fünf Jahre später vergrößerte er seine Firma und eröffnete ein Geschäft in der Herrengasse in Herzogenburg.

2008 brachte eine weitreichende Veränderung

1984 stand die nächste Veränderung ins Haus: Die Geschäftsfläche in St. Pölten wurde zu klein, deshalb wurde unweit davon ein neues Geschäft eingerichtet – und die Verkaufsfläche vergrößerte sich auf das Vierfache. Der geschäftliche Erfolg machte auch den Platz in Herzogenburg zu klein – und deshalb übersiedelte der Betrieb nach langer Umbauzeit in das geschichtsträchtige Haus am Kirchenplatz gegenüber der Stiftskirche.

Neben dem Wandel der Augenoptik vom Heilbehelf zum modischen Accessoire war die Aufnahme des Geschäftsbereichs Hörakustik im Jahr 2008 eine der weitreichendsten Veränderungen in der Firmengeschichte. Dieter Höfer ist sich absolut sicher, dass dieser Schritt und die damit verbundene Erweiterung der Geschäfte die richtige Entscheidung für die Zukunft war.

Der Fokus der zukünftigen Firmenentwicklung liegt laut Wolfgang und Dieter Höfer auch in einer Weiterentwicklung der beiden Firmenstandorte mit den fortschrittlichsten Technologien: „In den vergangenen Jahren wurden innovative Systeme zur Sehstärkenbestimmung und für die Gleitsichtglasvermessung angeschafft – alles zum Zweck einer nochmals verbesserten Versorgung der Kunden. In Zukunft wird im Bereich der Virtuellen Realität und der künstlichen Intelligenz noch die eine oder andere Neuerung folgen.“

