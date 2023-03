Ein Fixpunkt in der Geschäftswelt

Der Ursprung des Traditionsunternehmens „Herrenausstatter Neuchrist“ reicht bis in das Jahr 1955 zurück. Damals begann Schneidermeister Josef Neuchrist, der vor Kurzem seinen 90. Geburtstag begangen hat, in Oberndorf am Gebirge mit einer kleinen Schneiderei. Drei Jahre später starteten die Bauarbeiten zur Errichtung eines neuen Geschäfts am Gartenring in Traismauer. 1965 erfolgte die feierliche Geschäftseröffnung durch Josef und Cäcilia Neuchrist am neuen Betriebsstandort.

Der heutige Firmenchef Wolfgang Neuchrist (Jahrgang 1960) absolvierte zunächst die Grundschulen in Traismauer und anschließend die Handelsschule in Krems. Im Jahr 1977 erfolgte der Einstieg in den elterlichen Betrieb in Form des Antritts einer Lehre.

Meisterprüfung mit 23 Jahren

Mit 23 Jahren legte Wolfgang Neuchrist erfolgreich die Meisterprüfung ab. 1993 erfolgte die Betriebsübernahme durch Silvia und Wolfgang Neuchrist.

Wenig später wurde der Betrieb vergrößert: Man erweiterte die Geschäftsfläche von 90 auf rund 200 Quadratmeter. 1995 wurde dann in feierlichem Rahmen das neu gestaltete Geschäft eröffnet. Im Jahr 2007 wurde mit Verena Schmutzer, die auch heute noch im Betrieb tätig ist, ein Lehrling aufgenommen.

Im „Unruhestand“ weiterhin aktiv

Auch nach 45 Berufsjahren ist Wolfgang Neuchrist noch nicht „berufsmüde“ und will die Geschäftstätigkeit auch in den nächsten Jahren fortsetzen. „Zwar hätte ich das Pensionsantrittsalter bereits erreicht, aber dennoch haben sich meine Gattin und ich entschlossen, den Betrieb auch im ,Unruhestand’ weiterzuführen. Es kommen zu uns zahlreiche langjährige Kunden, die unser Angebot und spezielles Service genießen und hier auch gerne einkaufen“, freut sich Wolfgang Neuchrist.

