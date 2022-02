Ein Meister seines Fachs

Bis weit über die Bezirksgrenzen hinaus ist das Fotostudio von Marius Höfinger am Rathausplatz bekannt. „Drei Jahrzehnte Erfahrung in professioneller Fotografie für Unternehmen, Produkte, Leistungen und die Menschen, die dies alles anbieten, unterstreichen meine Freude am Handwerk. Die Fotografie ist ein erfüllender Beruf mit großer Vielseitigkeit im Aufgabengebiet, es bereitet mir Freude, mich auf die Erfordernisse einer individuellen Bildsprache einzulassen“, erklärt der Meisterfotograf, dessen Studio zu Beginn des vorherigen Jahrhunderts, genau im Jahr 1906, von Heinrich Höfinger senior eröffnet wurde. Seit diesem Zeitpunkt wurde die Kamera im Traditionsbetrieb von Vater zu Sohn immer weitergegeben. Heute leitet Marius Höfinger das Geschäft in der vierten Generation. Seit der Eröffnung wurde der Standort nie gewechselt.

Die generationsübergreifende Zusammenarbeit hat stets hervorragend funktioniert. „Mein Vater wusste das Geheimnis einer sanften Übergabe aus seiner eigenen Erfahrung“, erzählt Marius Höfinger, daher ließ ihm der Vater auch freie Hand bei der Umgestaltung des Betriebes.

Obwohl es im Lauf der Jahrzehnte große technische Veränderungen in der Fotografie gab, blieb die Firmenphilosophie des Herzogenburger Betriebs immer die gleiche: Menschen Freude und bleibende Erinnerungen zu geben. „Fotos halten Momente fest und lassen sie wieder aufleben, sie sind wertvolle Kulturträger“, berichtet der Meisterfotograf, der nun seit 1994 selbstständig tätig ist.

Die Änderungen bei der Technik stellten den Betrieb vor neue Herausforderungen. „Plötzlich war nicht nur in der Fotografie, sondern auch umfangreiches Wissen in benachbarten Bereichen der Druckvorstufe nötig“, so Höfinger, dessen Betrieb vier Studiobereiche für unterschiedliche Aufgaben hat. „Es erfüllt mich als Fotograf mit Stolz, wenn ich denke, dass ich neben namhaften nationalen und internationalen Betrieben auch für die Handelskette Spar seit 1997 fotografieren darf, wo es bei den Produktaufnahmen, gestalteten Lebensmittelfotos und frisch zubereiteten Speisenfotos vor allem um perfekte Lichtführung und ein geschmacklich anregendes Arrangement geht.“

Doch auch außerhalb seines Studios ist Marius Höfinger ein Meister und bei vielen Firmen schätzt man seine rasche, professionelle und unkomplizierte Arbeitsweise, denn vom Fotografen wird Flexibilität und Einfühlungsvermögen beim Fotoshooting erwartet: „Oft ist es Ziel meiner Aufgabe Bilder einzufangen, die mit Schnappschusscharakter, teilweise unbemerkt von den Darstellern, entstehen. Andere Motive verlangen nach Regieanweisungen ganz bestimmter Tätigkeiten.“

