Familie Schinnerl bringt Glück

Im Jahr 1930 erlernte Ernst Schinnerl senior den Beruf des Rauchfangkehrers in Schweinern bei Meister Anton Reschian, der den Betrieb in Schweinern 1911 gegründet hatte. Nach der Lehre begann eine Wanderschaft über Wolkersdorf nach Ternitz. Dort wurde die Meisterprüfung abgelegt und Schinnerl blieb als Geschäftsführer in dieser Funktion in Ternitz. Im April 1958 konnte er seinen ehemaligen Lehrbetrieb in Schweinern als selbstständiger Rauchfangkehrer übernehmen.

In dieser Zeit war der Rauchfangkehrer noch zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Die Werkzeuge wurden am Mann getragen. 1959 kam das Moped zur Erleichterung für die langen Wegstrecken hinzu. Ebenso wurde der erste Lehrling ausgebildet.

Als 1963 ein VW Käfer angeschafft wurde, wurden damit wochentags die Kunden besucht. Am Freitag war Großputztag, um am Wochenende ein sauberes Familienauto zu haben. Somit konnte schon Spezialwerkzeug transportiert werden, um die Kundenanlagen noch besser betreuen zu können. Der nächste Lehrling wurde ausgebildet, der bis 1969 im Betrieb blieb, ein weiterer Lehrling folgte.

1970 begann Ernst junior die Lehre im elterlichen Betrieb. Als der erste Staubsauger für die Kessel- und Ofenreinigung 1972 angeschafft wurde, war der Aufschrei groß. Wer zahlt den Strom für das Höllending? Ernst junior legte die Gesellenprüfung 1973 ab und 1974 folgte der dreijährige Meisterkurs.

Vom Rußkehrer zum Energieberater

1976 wurde das erste Abgasmessgerät angeschafft. Damit konnten Wirkungsgradbestimmungen und Umweltgutachten von Heizanlagen für Kunden erstellt werden. Diese Gutachten wurden 1986 per Gesetz verpflichtend. Die Meisterprüfung legte Ernst Schinnerl junior im Jahr 1977 mit Erfolg ab. Damit erlangte er die Berechtigung, sich in einer technisch wandelnden Zeit weiterzubilden; sozusagen vom Rußkehrer und Brandschützer über den Umweltschützer zum Energieberater. Seit damals wurden laufend Lehrlinge ausgebildet, welche auch an den Landeslehrlingswettbewerben teilnahmen. Gerhard Fidelsberger beispielsweise konnte für den Betrieb den Landessieg erringen.

Als 1990 der Betrieb von Meister Anton Hanausek in Traismauer übernommen wurde, wuchs die Mitarbeiterzahl von zwei auf vier Gesellen und einen jungen Meister an. Zusätzlich wurden in einem Mietshaus in Wagram ein Kundenbüro und eine Werkstatt für das Kehrgebiet Traismauer eingerichtet. Da nicht nur die Arbeit bei den Kunden mehr wurde, sondern auch im Büro, ist Gattin Brigitte Vollzeit in den Betrieb eingestiegen. Sie wurde erste Ansprechperson.

Als im September 2000 das neue Firmengebäude in Traismauer fertig war, erfolgte der Umzug. Für die Kunden im Kehrgebiet Schweinern blieb das Büro in Schweinern bestehen.

Weitere neun Lehrlinge wurden und werden bis jetzt ausgebildet, welche zum Teil im Betrieb als Gesellen weiterhin tätig sind.

Nach erfolgreichen Jahren als Elektrikermeister begann Stefan Schinnerl 2014 als Lehrling im Betrieb. Die Gesellenprüfung legte er 2015 ab, es folgten der Meisterkurs und die Meisterprüfung im Rauchfangkehrergewerbe. Somit konnte er mit 1. Jänner 2018 den Traditionsbetrieb mit neun Mitarbeitern und seiner Lebensgefährtin Simone voller Motivation übernehmen.

