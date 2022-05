Fünfte Generation arbeitet mit

Mit rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört der Gartenbaubetrieb Nentwich zu den größten Arbeitgebern der Region. Aktuell arbeiten sechs Lehrlinge im Betrieb mit. Firmenchefin Michaela Nentwich: „Bei uns kann die Lehre für Floristik oder für Gartenbau absolviert werden. Die Mädchen machen meist Floristik bei mir, die Burschen eher den Gartenbau.“ Der längstdienende Mitarbeiter ist Andreas Haslinger, der seit über 30 Jahren bei Nentwich arbeitet.

Nentwichs Gartenplanungsteam umfasst fünf Gartenarchitekten mit BOKU-Studienabschluss, die Grünflächen so gestalten, dass sie zu Erholungsräumen werden.

Der Geschäftsbereich des Gartenbaubetriebes gliedert sich in drei Segmente: Floristik, wo neben dem Standort in Weißenkirchen auch die „Blumenbinderei“ in St. Pölten, Kremsergasse 2, und die neu eröffnete „Blumenboutique“ in Krems, Täglicher Markt 5, dazu zählen.

Passende Designmöbel von exklusiven Marken

Der Bereich Gartenbau umfasst neben der Gartenplanung und -ausführung in handwerklicher Meisterleistung auch die Kreation von ganzen Einrichtungskonzepten. Passende Designmöbel von exklusiven Marken werden in Szene gesetzt und hochwertige Accessoires gewählt. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung und dementsprechendem Know-how werden sowohl Privatgärten als auch Projekte im großen Stil entworfen, visualisiert, realisiert.

Um einen gepflegten Außenauftritt zu garantieren, kümmern sich Nentwichs Mitarbeiter auch um die Betreuung von Firmengebäuden und Großanlagen. Die Baumschule bietet eine Vielzahl von Pflanzen, Sträuchern und Bäumen in den unterschiedlichsten Größen. Der Fokus hierbei wird auf exquisite Einzelstücke sowie mehrstämmige Gehölze – den „Singular“-Pflanzen – von Nentwich gesetzt.

2019 feierten Michaela und Thomas Nentwich, die den Betrieb in vierter Generation führen, das 100-Jahr-Jubiläum. Heute arbeiten bereits ihre Kinder Anna-Sophie und Jakob sozusagen in fünfter Generation im elterlichen Betrieb mit.

Wegen der ständigen Expansion des Unternehmens ist der Platz am Standort Weißenkirchen längst zu klein geworden. Aus diesem Grund ist eine neue, zeitgemäße Firmenzentrale im Gewerbepark Perschlingtal geplant. Nentwich hofft, dass mit dem Bau Ende 2023 begonnen werden kann. Der Betrieb in Weißenkirchen bleibt als Produktionsbetrieb aber weiter bestehen.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ