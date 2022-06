Heigl-Bau: Aktiv seit 130 Jahren

Ein Traditionsunternehmen im Bau- und Zimmereigewerbe, das auf ein mehr als 130-jähriges Bestehen – und das sehr erfolgreich – zurückblicken kann, ist die die Firma Ing. Franz Heigl Bau GmbH aus Herzogenburg. Der Handwerksbetrieb wird in fünfter Generation von Mag. Herbert Heigl geführt und besteht aus einem rund 25-köpfigen Team von langjährig erfahrenen Handwerkern, Facharbeitern sowie Bau- und Zimmereiexperten.

Die Mitarbeiter kümmern sich rasch und mit großem persönlichem Einsatz um die reibungslose Durchführung Ihres Bauvorhabens, persönliche Beratung und kompetente Betreuung stehen dabei im Vordergrund. Somit können Bau- und Zimmereiprojekte mit nachhaltiger Qualität, professionell und erfolgreich abgewickelt werden.

Alle Vorfahren der Firma – es gab eine Baumeisterei, eine Zimmerei und zwei Sägewerke – kommen aus Herzogenburg beziehungsweise aus St. Andrä. Anfang der 70er Jahre hat Ing. Franz Heigl die Baumeisterei und Zimmerei in eine Firma zusammengeführt. In der Baumeisterei sind vor allem Sanierungen, Umbauten und Ausbauten das Kerngeschäft, etwa bei Kirchen und Sakralbauten, davon zeugen auch Bauten wie die Fassade des Stiftskellers in Wielandsthal sowie der Stifte Herzogenburg und Lilienfeld. Aber auch Neubauten für private und gewerbliche Kunden stehen auf der Auftragsliste. Hier kümmert sich die Firma bei den Kunden von der Zaunsockelsanierung bis zum kompletten Neubau. Die Sparkasse in Traismauer und das rosa Gebäude der Managementbasis am Roseggerring sind zwei bekannte Objekte.

Vom Dachgeschoßausbau bis hin zum Wintergarten

Als Zimmereibetrieb und Holzbaumeister werden nicht nur Sonderschalungsbauten für Brücken und Tunnels hergestellt, es stehen auch Abbund und Versetzen von Dachstühlen, Dachgeschoßausbauten und Aufstockungen genauso wie Carports, Terrassenböden, Lärchenholzfassaden und Wintergärten auf dem Programm.

Die Firma befand sich schon oftmals im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Ob Wiener Hauptbahnhof, Koralm-, Lainzer-, Bosrucktunnel oder Bahnhof Tullnerfeld: Heigl-Bau mischte und mischt noch immer auf den größten österreichischen Baustellen aktiv mit. Seit vier Jahren forscht das Unternehmen am Firmenstandort in der Industriestraße in Kooperation mit der Universität Wien an passiven Sensoren für Temperatur-, Feuchtigkeits- und Positionsmessungen, die beim Bau häufig benötigt werden. Gemeinsam mit dem Herzogenburger Start-up Suessco Sensors wurde ein Problem der Bauwirtschaft gelöst.

Um den richtigen Ausschal-Zeitpunkt beim Betonieren sowie einen normgemäßen Temperaturverlauf beim Abbinden von Beton zu überwachen, ist es notwendig, im Inneren des Baukörpers die Temperatur zu dokumentieren. Die Beton-Temperatursensoren sind komplett im Baukörper mitbetoniert und können kabellos durch den Beton mittels Lesegerät nicht nur während der Bauphase, sondern auch noch Jahre danach ausgelesen werden. Eingesetzt wurde diese Lösung schon im Koralmtunnel in Kärnten.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ