In der fünften Generation

Seit über 135 Jahren ist der Traditionsfamilienbetrieb Fuchs ein fixer Bestandteil der Traismaurer Wirtschaft. Das Unternehmen „Bestattung Fuchs“ wurde bereits 1886 – damals als Tischlerei – in der Römerstadt von Alois Fuchs I. in der Venusbergerstraße gegründet.

Alois Fuchs II. übersiedelte den Betrieb dann auf den Hauptplatz in Traismauer, wo 1990 Alois Fuchs IV. den Betrieb von seinem Vater Alois Fuchs III. übernahm. Ab diesem Jahr werden von der Firma Fuchs auch Bestattungen durchgeführt. Seit dem Jahr 2004 ist Barbara Fuchs im Familienbetrieb tätig. 2008 absolvierte sie die Bestatterprüfung und 2018 übernahm sie nach der Pensionierung ihres Vaters Alois Fuchs IV. den Betrieb in der mittlerweile fünften Generation.

„Gefühlvoll auf Wünsche der Hinterbliebenen eingehen“

2012 wurde die Tischlerei geschlossen, seit Juni 2020 befindet sich das Bestattungsbüro in der Wiesengasse 7/2 in Traismauer, wo den Hinterbliebenen in einem barrierefreien Umfeld ein einfühlsames Team zur Verfügung steht. „Es ist mir sehr wichtig, gefühlvoll auf die Wünsche der Hinterbliebenen einzugehen und sie bestmöglich zu begleiten. Ein großes Anliegen ist uns vor allem der pietät- und respektvolle Umgang mit den Verstorbenen sowie die individuelle Begleitung der Angehörigen“, erklärt Firmenchefin Barbara Fuchs.

Ansprechpartner in der gesamten Region

Weiters: „Dazu gehören unter anderem alle notwendigen Behördenwege, Überführungen, Parten- und Gedenkbilderdruck, Gestaltung und Organisation diverser Bestattungsarten (Erd-, Feuer-, See-, Baumbestattungen) und Trauerfeiern, wobei bei der Abwicklung speziell auf die Wünsche der Verstorbenen und Hinterbliebenen eingegangen wird.“

Der Betrieb verbindet Tradition und Moderne mit langjähriger Erfahrung und Wissen.

Die Bestattung Fuchs ist ein kompetenter Ansprechpartner für Bestattungen in der gesamten Region.

