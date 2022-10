Mit Pigmenten zum Erfolg

Seit dem Jahre 1910 werden in Franzhausen (Gemeinde Nussdorf) metallische Pigmente vor allem für Silberfarben, Goldfarben und Zinkanstriche von der Firma Benda-Lutz-Werke hergestellt. Das Unternehmen „Benda-Lutz-Werke“ wurde damals als Joint Venture zwischen Ferdinand Lutz senior und der Nürnberger Firma Georg Benda gegründet.

In den Anfängen der Erzeugung lag die wesentliche Bedeutung der Produktion nicht bei Bronzepulver, sondern bei Christbaumschmuck und Wunderkerzen. Als im Jahre 1915 ein großer Teil der Fabrikanlage sowie ein Teil des Wohnhauses durch einen Brand zerstört wurden, nahm man dies zum Anlass, die Fabrikation von Christbaumschmuck völlig einzustellen und nur mehr Bronze- und Aluminiumpulver in die wieder aufgebaute Erzeugung aufzunehmen.

Zur Produktion wurden Stampfmaschinen eingesetzt, das Rohmaterial (Bronzeplättchen) wurde von der Mutterfirma Georg Benda eingekauft. „Die Kunden waren in erster Linie Farbproduzenten, die das Pulver als Pigment für Gold- und Silberfarben verwendeten, aber auch Künstler und Heimwerker, die das Pulver selbst einsetzten oder sich die Farbe mit den geeigneten Lacken selbst mischten. Bis heute hat sich im Grunde am Einsatzzweck nicht viel geändert“, erläutert Harald Lutz, der den Betrieb von 1967 bis 1987 leitete.

Steiler Aufschwung in den 50er- und 60er-Jahren

Während des Zweiten Weltkrieges und unmittelbar danach erlebte die Firma schwere Zeiten. Aufgrund der steigenden Nachfrage erfuhren die Benda-Lutz- Werke allerdings in den 50er- und 60er-Jahren einen steilen Aufschwung. Den größten technologischen Sprung machte das Unternehmen ebenfalls in dieser Zeit. Zunächst wurde 1954 sukzessive mit der Produktion von Aluminiumpasten und 1960 mit der Umstellung der Produktion des Aluminiumpulvers vom bisherigen Stampfverfahren auf das Kugelmühlverfahren begonnen.

Mit dem „Bonding-Verfahren“ (Verbinden von Pulverlacken mit metallischen Pigmenten) bot man seit 1980 weltweit eine einzigartige Dienstleistung an und konnte damit einen wesentlichen Vorsprung auf die Konkurrenz erzielen. Im Jahr 1987 haben die Brüder Martin und Dieter Lutz gemeinsam die Geschäftsführung übernommen.

Produktionsstätten in Polen, Russland und den USA

„Nach langen Verhandlungen kam es am 15. März 1991 zur Gründung des ersten Auslandsbetriebes, und zwar der Firma Benda-Lutz Skawina in Polen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges war Benda-Lutz einer der ersten ausländischen Betriebe mit einer Produktionsstätte in Polen“, so Martin Lutz, der bis vor zwei Jahren noch im Betrieb tätig war. Es folgten 1995 Werke in Russland und den Vereinigten Staaten. Am Höhepunkt der Expansion waren weltweit rund 280 Mitarbeiter, davon etwa 160 am Standort in Franzhausen, beschäftigt.

2012 entschied sich der Eigentümer der Benda-Lutz-Gruppe, die Familie Lutz, ihr Unternehmen in die Sun-Chemical-Gruppe einzubringen. Sun Chemical, ein Mitglied der DIC-Gruppe aus Japan, ist der weltgrößte Hersteller von Druckfarben und Pigmenten und ein führender Anbieter von Produkten für den Zeitungsdruck, die Verpackungs-, Lack-, Plastik- und Kosmetikindustrie sowie für andere industrielle Einsatzbereiche. „Für uns war die langfristige Sicherung des Standortes und damit der Arbeitsplätze der wichtigste Teil an dieser Akquisition“, erklärt Dieter Lutz.

