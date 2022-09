Müslis und Riegel vom Feinsten

Die Gutschermühle ist ein Traditionsbetrieb, der in Traismauer bereits seit 1866 im Cerealien-Business tätig ist. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 105 Mitarbeiter am Standort in Traismauer.

Im Jahr 1866 ist die erste „Kunstmühle“ in Österreich von Johann Gutscher gegründet worden. In der Zeit der industriellen Revolution wurden die traditionellen Mühlsteine durch Stahlwalzen ersetzt. (Anmerkung: Mühlen, welche diese Technologie verwendeten, wurden als „Kunstmühlen“ bezeichnet.)

Leitbetrieb Gutschermühle: Rund 105 Menschen finden hier Arbeit. Foto: NOEN

Das Jahr 1984 war ein besonders wichtiger Meilenstein in der Firmengeschichte der Gutschermühle. Es wurde die erste Müsliproduktionslinie in Betrieb genommen. Ein Schritt, der damals noch von vielen belächelt wurde und dennoch ein richtungsweisender und letztlich sehr erfolgreich war. Die Müsliproduktion wurde in den folgenden Jahren sukzessive erweitert. Mit dem Beitritt zur EU wurde der Mühlenbetrieb eingestellt und die Gutschermühle konzentrierte sich zur Gänze auf die Produktion von Müsli- und Müsliriegeln.

Der Markt boomte in diesem Bereich und die Gutschermühle entwickelte sich zum Innovator in dieser Branche. Die Produktionskapazitäten steigerten sich in den Folgejahren deutlich und auch neue Produktionsschienen wurden implementiert. Im Jahr 2009 erfolgte ein Eigentümerwechsel. Die Schweizer HACO AG wurde 100-Prozent-Eigentümer der Gutschermühle, die bis zu diesem Zeitpunkt im Besitz der Familie Prokop war. Mit der Übernahme wurde der Produktionsstandort Traismauer deutlich erweitert, nach umfangreichen Baumaßnahmen wurden neue Produktionsanlagen in Betrieb genommen, sodass die mögliche Produktionsleistung der Hochgeschwindigkeitsanlagen auf mittlerweile 1,5 Millionen Stück pro Tag angelangt ist.

2020 erfolgte der Start in ein neues Zeitalter

Im Jahr 2011 wurde die Gutschermühle als österreichischer Leitbetrieb zertifiziert. Diese Auszeichnung steht für Kontinuität in Sachen Innovation, Wirtschaftskraft, Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit.

Mit einer zweiten Fabrik (am selben Standort) und einem Wechsel an der Spitze startete die Gutschermühle im Jahr 2020 in ein neues Zeitalter. Der bisherige Geschäftsführer Heinrich Prokop übergab an Stefan Grössinger, der bereits rund 20 Jahren im Betrieb tätig ist und maßgeblichen Anteil an der jüngsten Firmenerweiterung hat. „Der von uns produzierte Riegel eignet sich ideal dafür, neben dem Genuss verschiedene Ernährungsziele zu erreichen. Um hier Vorreiter am Markt zu sein, entwickeln wir mittlerweile gemeinsam mit strategischen Lieferanten eigene Rohstoffe, die noch zukunftsweisendere Konzepte realisieren lassen“, erklärt Geschäftsführer Stefan Grössinger.

Die Kompetenz stecke nicht nur in der Produktentwicklung und Produktion: „Der Einsatz von nachhaltigen Verpackungslösungen ist bei jedem Neuprojekt wichtiges Thema und wird bei allen Investitionen berücksichtigt.“ In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Umsatz auf 30 Millionen Euro verdoppelt.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ