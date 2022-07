Über 110 Jahre Tradition

Eine über 110-jährige Tradition hat die Traismaurer Fleischhauerei Gattringer-Kerzig, die derzeit 13 Mitarbeiter beschäftigt. Der Familienbetrieb, der seit vier Generationen eine Fixgröße in der Traismaurer Geschäftswelt darstellt, kann auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken.

„Betriebsgründer war mein Großvater Karl Gattringer, der mit 19 Jahren ein Gebäude in der Traismaurer Innenstadt (Anmerkung: in der Florianigasse) in Leibrente erworben und nach 1910 den Fleischhauereibetrieb aufgebaut hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg führten meine Mutter Anna Kerzig und Alois Gattringer zu gleichen Teilen den Betrieb weiter“, berichtet Seniorchef Gerhard Kerzig, der im Vorjahr den 80. Geburtstag gefeiert hat und bereits im Alter von 19 Jahren Fleischermeister geworden ist, in seinen Ausführungen: „Der Betrieb wurde von mir und meiner Gattin Veronika Ende der 70er-Jahre übernommen und weitergeführt. Nach dem Pensionsantritt im Jahr 2010 wurde der Betrieb an meine beiden Söhne übergeben.“

Die Kantwurst aus dem Hause Gattringer-Kerzig erhielt bei einem Wettbewerb kürzlich die bundesweit höchste Bewertung. Im Bild: Obmann des Werbe-Wirtschaftsverein Traismauer Alexander Simader, Bürgermeister Herbert Pfeffer, Margarete Schäffel, Gitta Kerzig und Vizebürgermeister Thomas Woisetschläger (v. l.). Foto: Günther Schwab

Trotz der starken Konkurrenz seitens der Supermärkte kann sich der Familienbetrieb nach wie vor erfolgreich behaupten. Ende des Vorjahres erhielt das Unternehmen für ein Eigenerzeugnis, eine Kantwurst, von der Zeitschrift „Zeit für Genuss“ mit 4,9 Punkten die bundesweit höchste Bewertung.

„Qualitätsprodukte, hausgemachte Spezialitäten und ein spezielles sehr kundenfreundliches Service sind die Erfolgszu- taten, um sich gegenüber den Mitbewerbern erfolgreich behaupten zu können“, wird betont.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ