Wenn Elektro, dann Uferer

Alles begann im Mai 1980, als Emmerich Uferer die Elektro Uferer GesmbH gründete. Ausgangspunkt war ein kleines Lager mit Büro in Statzendorf. Nach kurzer Zeit nahmen die Aufträge zu und es konnte bereits der erste Mitarbeiter aufgenommen werden.

1982 erwachte der Wunsch, regional nicht nur die Leistungen der Elektrofirma anzubieten, sondern auch für die Leute im Ort ein gut erreichbares Geschäft zu eröffnen, bei dem Elektroartikel aller Art von Küchengeräten, Waschmaschinen über Bügeleisen, Haarföhn oder Rasierer erworben werden können. Der passende Platz war schnell gefunden und es entstand der erste Verkaufsraum von Emmerich Uferer im ehemaligen Kaufhaus Mayer in Oberwölbling.

In den 1990er-Jahren musste man sich durch das stetige Wachstum der Firma nun neuerlich umorientieren und sich auf die Suche nach einem größeren Betriebsgebäude machen. Es sollte zentral gelegen sein, damit es von der Kundschaft auch weiterhin gut erreicht werden konnte, trotzdem aber auch die Möglichkeit zur Entfaltung bestünde. Zu dieser Zeit entschied sich der Besitzer der alten Mühle in Oberwölbling, das Gebäude zu verkaufen. Dieses Objekt hatte nicht nur Charakter, sondern auch Platz, um Wünsche wachsen zu lassen. Sehr schnell konnte der Kauf abgewickelt werden. Nun begann die Planungs- und Bauphase. Das Wohngebäude wurde vergrößert, wobei man dem Stil treu geblieben ist, um den Charme des Gebäudes nicht zu verlieren. Jetzt hatte man ausreichend Platz, um ein schönes, helles Verkaufslokal mit Ausstellungsstücken zu gestalten. Weiters wurde zentraler Wohnraum geschaffen.

Seit dem Bestehen des Betriebs ist er kontinuierlich gewachsen. 2013 übernahm in zweiter Generation Johannes Uferer die Geschäftsführung, 2017 erfolgte die Firmenübergabe. Emmerich Uferer ist aber nach wie vor mitten im Geschehen, wenn Not am Mann ist, er unterstützt seinen Sohn mit Rat und Tat durch seine jahrelange Erfahrung.

Wie schon sein Vater zuvor legt auch Johannes Uferer großes Augenmerk auf die Ausbildung von Lehrlingen. „Derzeit werden in meinem Betrieb drei Lehrlinge ausgebildet. Diese sind mit großer Begeisterung dabei, diesen interessanten vielseitigen Beruf zu erlernen. Denn wir dürfen nie vergessen, das sind unsere qualifizierten Fachkräfte von morgen“, sagt Johannes Uferer.

„Unsere wichtigste Firmenphilosophie stellt die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit da. Mit diesen Voraussetzungen konnten wir unser Unternehmen dieses Jahr bereits ins 43. Jahr erfolgreich führen, und wir hoffen, es folgen noch viele weitere“, freuen sich Johannes und Emmerich Uferer.

Daten & Fakten

Elektro Uferer GesmbH

Unterer Markt 23

3124 Oberwölbling

Telefon: 02786/2243

E-Mail: office@elektrouferer.at

Website: www.elektrouferer.at

Telefonisch erreichbar von Montag bis Donnerstag, 8.30 bis 12 Uhr; Elektrofachhandel nach Vereinbarung.

Statement

Mario Burger, WKNÖ, Bezirksstellenobmann, St. Pölten Foto: Philipp Monihart

Unternehmen brauchen heute bestens ausgebildete Mitarbeiter. In unseren Lehrbetrieben wird dafür der Grundstein gelegt.