80 Jahre Schmuck und Uhren

Den Familienbetrieb Straßberger gibt es seit drei Generationen in Retz. Exakt am 13. Dezember 1934 übernahm Alfred Straßberger das Uhrenfachgeschäft in der Znaimer Straße. Heute befindet sich dort ein Kaffeehaus. 1938 hat der Betrieb den heutigen Standort – das Wohnhaus Wiener Straße 1 – erworben und zu einem Geschäft ausgebaut.

1972 trat Alfred Straßberger in den Ruhestand und sein Sohn Werner – Uhrmachermeister, Optikermeister und Kontaktlinsenoptiker – übernahm den Betrieb. Seit 2002 leitet nun dessen Tochter Astrid König, geborene Straßberger, das Geschäft. Auch sie ist gelernte Optikermeisterin, konzessionierte Kontaktlinsenanpasserin und Hörgeräteleiterin. 2005 erfolgt ein größerer Umbau. Eine zeitgemäße Auslageneinrichtung und ein eigener Akustikraum für die Hörgeräteanpassung entstanden.



Brillen, Uhren, Schmuck – alles wird dem Kunden angepasst



Seit über acht Jahrzehnten ist das Uhren- und Schmuckgeschäft Straßberger die erste Adresse im Retzer Land, wenn es um Uhren, Schmuck, Brillen, Kontaktlinsen oder Hörgeräte geht. Als zertifiziertes Service-Center kümmern sich die sieben Mitarbeiter um die Pflege, Wartung und Reparatur von der Sportuhr bis hin zur eleganten Luxusuhr, aber auch von Stand- und Pendeluhren. „Gerne passen wir Brillen, Hörgeräte und Schmuck an die individuellen Bedürfnisse der Kunden an“, betont Geschäftsführerin Astrid König, die seit 2012 gemeinsam mit Schwester Christine Straßberger das Unternehmen als geschäftsführende Gesellschafterinnen nach der Firmenübergabe durch Kommerzialrat Werner Straßberger erfolgreich weiterführt.

Besonders stolz ist die Geschäftsführerin auf ihren Lehrling Erwin Walsberger, der im zweiten Bildungsweg den Beruf des Uhrmachergesellen erlernt.

