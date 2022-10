„Der Eichhorn“ besorgt alles

Das „Spar Warenhaus Eichhorn“ ist seit seiner Gründung immer ein Familienbetrieb gewesen. „Großvater hat 1927 das Geschäft für Lebensmittel in Hadres am Hauptplatz eröffnet. Damals waren wir eher eine Greißlerei im Dorf“, erzählt Christian Eichhorn, der seit 1975 das Familienunternehmen führt.

In der Gründerzeit gab es in Hadres auch noch andere Nahversorger. Sein Vater, der das Geschäft übernommen hatte, verstarb plötzlich im Alter von 39 Jahren. Das war ein schwerer Schicksalsschlag für die Familie. Christian Eichhorns Mutter Aloisia war unternehmerisch sehr tüchtig und konnte das Geschäftslokal bis auf rund 350 Quadratmeter vergrößern, im Sortiment fanden sich damals auch Textilwaren.

Seit 1997 gibt es den derzeitigen Standort an der Hauptstraße am Ortsrand von Hadres. Vor allem der Non-Food-Bereich im Warenhaus Eichhorn ist stark erweitert worden. In den umliegenden Dörfern ist „der Eichhorn“ nicht nur als Nahversorger bekannt, sondern auch als beliebter Fachmarkt, wo man hochwertiges Werkzeug und sogar Elektrowaren erwerben kann.

Sonderwünschen nachzukommen, ist ein besonderer Service, solche Produkte werden oft vom Chef persönlich geordert und stehen rasch für die Kunden bereit. Eine schnelle Lieferung direkt ins Haus ist möglich. „Wir sind zwar seit 1958 Spar-Mitglied – das bedeutet, wir verkaufen eine Vielzahl von Spar-Produkten in unserem Geschäft –, können aber weiterhin eigenständig bei regionalen Produzenten dazukaufen“, erklärt Eichhorn sein Geschäftsmodell.

Darüber hinaus gibt es im Sortiment des Nahversorgers auch Trafikwaren inklusive Lotto/Toto. „Wir sind ein Nahversorger und das soll auch so bleiben!“ Tatkräftig unterstützt wird Christian Eichhorn von seiner Frau Bozena Ella Eichhorn und von 30 Mitarbeitern.

Mit der Grenzöffnung 1989 tat sich ein neuer Bereich auf: der Export von Waren in Nachbarländer. Dieser Sektor wird heute im Wesentlichen von Bozena Ella Eichhorns Sohn, dem Juristen Hubert Moravek geleitet.

