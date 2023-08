Der Schlüssel zum Erfolg

Die Firma Johann Prey GmbH wurde 1941 von Johann Prey sen. am Standort Unterretzbach 107 gegründet. Damals war sie eine kleine Schlosserei, die Schweiß- und Dreharbeiten sowie Reparaturarbeiten vor allem im Landmaschinenbereich anbot. Es wurden auch Aufträge für Schmiedearbeiten angenommen. Allerdings war es zu dieser Zeit nicht so einfach, Material zu bekommen. Eisen gab es begrenzt mit Gutscheinen – ausgestellt von der Bezirkshauptmannschaft, zu holen bei der Gemeinde.

1973 wurde der Betrieb von Johann Prey jun. übernommen, der den Strukturwandel von einer Landmaschinenschlosserei zu einem Schlosserei- und Metallbau-Betrieb in den darauffolgenden Jahren durchgeführt hat. Im Jahr 1997 wurde die Firma um den Unternehmensbereich „Heizung und Sanitär“ erweitert.

Seit 2008 führt Markus Prey den Betrieb in dritter Generation und seit 2014 ist die vierte Generation mit Lukas Prey in der Firma tätig. Er hat in den letzten Jahren die Doppel-Lehre zum Schlosser und Installateur abgeschlossen. Markus Prey übt den Beruf gerne aus, da aufgrund der zwei Gewerke die Tätigkeiten sehr abwechslungsreich sind: „Es ist immer wieder schön, Werkstücke zu erschaffen, die den Kunden Freude bereiten.“

Seit 2016 ist das Unternehmen in einer größeren, modern ausgestatteten Betriebsanlage in der Lindenallee 4 zu finden. Die Kundschaft habe sich im Laufe der Jahre verändert: Lag der Schwerpunkt früher auf der Reparatur von landwirtschaftlichen Geräten, Schmiedearbeiten und allgemeinen Reparaturen in der Umgebung, so arbeitet die Firma heute haupt- sächlich im Bereich Schlosserei und Metallbau in Wien, NÖ und dem Burgenland. Das Thema „Raus aus Öl und Gas“ sei ebenso sehr gefragt, so der Firmenchef. Die Mitarbeiter beraten bei der Umstellung des alten Heizsystems auf erneuerbare Energieträger. Auch bei Einrichtungstrends kann Markus Prey Veränderungen erkennen: „Neben dem klassischen Geländer aus Edelstahl sind seit einiger Zeit Balkon- oder Stiegengeländer in Schwarz sehr gefragt. Auch bei der Gestaltung neuer Badezimmer sind zum Beispiel für Waschtisch-Armaturen die Farben Schwarz, Kupfer oder Bronze sehr beliebt.“

So sah die alte Werkstatt im Jahr 1950 aus. Der aktuelle, modern ausgestattete Standort befindet sich in der Lindenallee 4. Foto: Prey

Daten & Fakten

Geschäftsführer: Markus PreyGeneration: 4.Mitarbeiter: 15

Adresse: Lindenallee 4, 2074 UnterretzbachTelefon: 02942/2553E-Mail: schlosserei@prey.atWeb: www.prey.at

Öffnungszeiten: Mo bis Do 8 bis 16.30 Uhr, Fr 8 bis 12 Uhr

