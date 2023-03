Die Vielfalt von Natursteinen

In den 1960er-Jahren gründete Gernot Hasenkopfs Großvater den Steinmetz-Betrieb in der Hollabrunner Gartenstadt. In der zweiten Generation kam mit den Eltern von Gernot Hasenkopf, Johann und Christina Hasenkopf, das Bausteinmetzgewerbe dazu. 1976 übersiedelte das Unternehmen schließlich in die Znaimer Straße 68. Dieses Areal besteht aus zwei Werkhallen, einer Schauhalle, einem Schauraum samt Büros und einem großen Freigelände, auf dem die unterschiedlichsten Arten von Natursteinen besichtigt werden können.

2010 übernahm Gernot Hasenkopf mit 25 Jahren den Betrieb: „Am besten gefällt mir, kreative Lösungen für die Anforderungen in unserem technischen Bereich zu finden“, sagt er.

In den 1990ern besaß die Familie sogar einen Steinbruch in Persien. Der Kontakt kam durch einen Perser, der in Österreich lebt, zustande. Dort fanden die Unternehmer einen Stein, der dem Solnhofer Kalkstein ähnlich sieht. Sie gaben ihm den Namen „Cream Royal“. „Da der Stein mit der Zeit weicher wurde und somit nicht mehr frostbeständig war, gaben wir den Steinbruch 1999 auf“, schildert der Steinmetzmeister.

Das Hollabrunner Unternehmen kann auf beeindruckende Projekte zurückschauen, wie zum Beispiel Natursteinarbeiten in der Wiener Hofburg, im Wiener Rathaus und in der Volksbank-Zentrale in Wien, aber auch im Ausland, etwa in der Schweiz, in Katar und der Slowakei.

„Wir haben in den vergangenen fünf Jahren für über zehn Bahnhöfe Stiegen und Böden gemacht“, erzählt Hasenkopf. Unter ihnen waren die Bahnhöfe Aspern Nord, Gerasdorf, Wien Quartier Belvedere und Langenzersdorf. Für den privaten Bereich stellt das Unternehmen unter anderem barrierefreie Duschböden samt Duschwänden, Küchenarbeitsplatten, Bäder, Kamine und Fensterbänke her.

Und: „Auch uns trifft der Facharbeitermangel“, so der Firmenchef, „daher suchen wir nach Bausteinmetzen und -helfern sowie handwerklichen Allroundern für unser Team.“

