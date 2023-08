Gurken & Erfolg sind haltbar

„Wo Wein wächst, da gedeiht auch die Gurke“, lautet eine alte Bauernregel. Das kann Franz Neubauer aus Retz voll und ganz bestätigen. Der Weinviertler führt die einzige Einlegerei in der Region.

In Neubauers Familie väterlicherseits wurde schon lange mit Gurken gehandelt: „Man ist von Haus zu Haus gefahren und hat Gurken verkauft.“ 1963 gründete Franz Neubauer sen. das Einlege-Unternehmen mit zwei Gewerbescheinen für das Marinieren von Rüben und das Einlegen von Gurken. Ursprünglich betrieb er eine Greißlerei, doch im Weinbau seines Onkels merkte er, dass er gerne mit der Natur arbeiten wollte, und übergab die Greißlerei an seine Schwester. Zu Beginn spezialisierte er sich auf eingelegte Gurken und Salate aus Roten Rüben, inzwischen umfasst das Sortiment bereits über 100 Produkte wie Kompotte, Sauerkraut, Tafelessig und gefüllte Paprika.

Für Franz Neubauer jun. war es lange nicht klar, ob er das Unternehmen übernehmen würde. In seiner Kindheit hatte er natürlich in den Familienbetrieb hineingeschnuppert und Sortiertätigkeiten ausgeführt. „Doch in dieser Zeit war das Unternehmen nicht so lukrativ, auch wegen des damaligen großen Konkurrenten, der Firma Bauernland“, erklärt er.

Neubauer war immer gerne weite Strecken unterwegs – Busfahrer oder Kameramann waren Berufe, die ihn interessiert hätten. „Aber damals in den 1980ern gab es kaum gute Berufsinformation“, erklärt der Firmenchef. Schlussendlich war es für ihn naheliegend, das weiterzuführen, was der Vater aufgebaut und sich bereits einen Namen gemacht hatte. Bei der Firma Verderber in Retz absolvierte er die Ausbildung für Lebensmittelhandel, die für Unternehmenskinder angeboten wurde. „Hier lernte ich interessante und wertvolle Inhalte wie Kalkulieren und Einkaufen“, erinnert sich der Unternehmer.

Was ihm an seinem Job am besten gefällt, ist die Freundschaft zwischen Kunden und Produzenten und die Wertschätzung der Kunden.

Privat isst Neubauer eher weniger Gurken, auch weil man beruflich immer wieder kostet – „aber Lasagne ohne süßsaure Gurken geht zum Beispiel gar nicht!“

Die Mitarbeiterinnen des Neubauer-Teams in den 1960er-Jahren. Foto: Neubauer

Daten & Fakten

Retzer Delikatessen Franz Neubauer e.U.

Josef-Misson-Siedlung 1

2070 Retz

E-Mail: office@retzer.at

Web: www.retzer-delikatessen.business.site

Telefon: 02942/2387

Generationen: zwei

Mitarbeiter: acht

Statement

Alfred Babinsky, WKNÖ, Bezirksstellenobmann, Hollabrunn Foto: Tanja Wagner, Wagner Tanja

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.