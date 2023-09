Leben im Showbusiness

2019 übernahm Alexander Schneller in zweiter Generation den Pulkauer „Circus Pikard“. Der einzige niederösterreichische Zirkus macht ausschließlich in Niederösterreichs Städten Station.

Im Jahr 1989 wurde der Zirkus von Elisabeth und Ernö Schneller gegründet. Beide kamen aus einer Zirkusfamilie und der Name wurde zu Ehren von Ernös Mutter (Olympia Picard) gewählt. „Am Anfang war es nur eine rollende Tiershow, da wir noch keine Lizenz für einen Zirkus hatten“, erzählt Schnellers Sohn Alexander. Der Sitz des Zirkus liegt in Pulkau, das Winterquartier befindet sich in Hof am Leithaberge (Bezirk Bruck/Leitha).

In den 1990ern sah die Zirkus-Show noch anders aus als heute: Es gab viele und große Tiere, extreme und gefährliche Nummern. „Die Auftritte waren sensationeller. Das Publikum wollte den Nervenkitzel“, erklärt Schneller. Kamele, Lamas, Pferde, Würgeschlangen, Affen, Krokodile oder Waschbären gehörten zum Tross. Heute hat der Circus Pikard nur noch Hunde und fünf Ponys, denn seit 2005 gibt es ein Wildtierverbot im Zirkus. „Der Trend geht weg von Tiernummern hin zu Clownerie und Comedy mit moderner Chart-Musik.“

Bereits als Alexander Schneller drei Jahre alt war, sagte sein Vater, dass er den Zirkus einmal übernehmen werde. Der Sohn bekam häuslichen Unterricht. Das Interesse am Zirkus war schon immer da. Berufe, die ihn damals interessiert hätten, lagen alle im Showbusiness-Bereich, zum Beispiel Akrobat oder Moderator. Als Schneller 17 war, starb sein Vater. „Seitdem war es für mich kein Thema mehr, ob ich beruflich etwas anderes machen möchte“, erinnert sich der Artist. Als Angestellter fremdbestimmt sein wollte er ohnehin nie.

In der Zirkus-Show ist er auf das Jonglieren und Einradfahren spezialisiert, macht aber auch Luft- und Bodenakrobatik, Tiernummern oder Fußball- und Feuer-Jonglagen. Die Corona-Lockdowns nutzte Alexander Schnller, um Hula-Hoop-Nummern zu erlernen.

2019 hat er schließlich den gesamten Zirkus-Betrieb übernommen. Seine Schwester Ilona ist für die Zirkusgastronomie zuständig, seine andere Schwester Romana ist Artistin und verantwortlich für die Kostümkreationen.

Als der heutige Zirkusdirektor Alexander Schneller ein Kind war, waren Tiere im Zirkus die Attraktion. Foto: Circus Pikard, stukhard

Daten & Fakten

Inhaber: Alexander Schneller in zweiter Generation.

Anzahl Mitarbeiter: 14.

E-Mail: direktion@circus-pikard.at

Webseite: circus-pikard.at

Adresse: Berggasse 11, 3741 Pulkau

Telefon: 0664/9028429

Statement

Alfred Babinsky, WKNÖ Bezirksstellenobmann Hollabrunn. Foto: Tanja Wagner, Wagner Tanja

