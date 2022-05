Mit harter Arbeit zum Erfolg

Die Bäckerei-Konditorei Bouchal zählt zu den Traditionsbetrieben in Göllersdorf. Der Familienbetrieb wird in der dritten Generation geführt.

Begonnen hat alles mit Julius Verkovics, der die Bäckerei 1934 gründete. 1969 übernahm sein Enkel Josef Bouchal sen. den Betrieb und erweiterte ihn um die Konditorei. Seitdem treffen hausgemachte Waren nach eigenen Rezepten den Geschmack der Kunden. Der Bezug zur Region wird im Betrieb großgeschrieben: Mehle und Zutaten für die Produktion werden aus der Region besorgt.

Die Konditorei-Spezialitäten werden einmal im Monat bei einem Mehlspeisenbuffet präsentiert. Zudem werden Torten für jeden Anlass liebevoll gefertigt. Neben dem Verkauf in den eigenen Geschäftsräumlichkeiten können Kunden die Bäckerei- und Konditorei-Erzeugnisse direkt bei den Lieferungen in den Orten sowie etwa im Spar-Markt Ulzer in Göllersdorf oder beim Adeg in Spillern erstehen.

„Viel harte Arbeit“ stecke hinter dem Erfolg, erklärt Bouchal jun., der den Betrieb führt und dem die Leidenschaft zum Bäckerhandwerk in die Wiege gelegt wurde. Wichtig sei die Unterstützung der Familie. „Wenn meine Familie mich nicht unterstützen würde, wären wir nicht da, wo wir sind“, ist der Bäcker- und Konditormeister froh. Neben ihm legen in der Backstube auch nach wie vor sein Vater, der ebenfalls Bäcker- und Konditormeister ist, seine Mutter und seine Schwester Hand an. Vor dem Hintergrund des Facharbeitermangels und der Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu finden, sei diese Stütze noch mehr wert.

Die vierte Generation steht bereits in den Startlöchern: „Das Interesse ist auf jeden Fall da, aber es bleibt seine Entscheidung“, erzählt der Junior-Chef über die potenzielle Weiterführung durch seinen Sohn Georg, der derzeit eine Bäckerei-einschlägige Lebensmittel-HTL besucht.

Als Liebling der Kunden hat sich das Kraftlacklbrot herauskristallisiert. „Die Kunden schätzen sehr, dass das Brot lange frisch bleibt und den besonderen Sauerteig-Geschmack hat“, weiß Bouchal um die Qualität des Bestsellers.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ