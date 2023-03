„Beständigkeit und Erfolg sind keine Zufallsprodukte“, ist Firmenchef Bernd Hartner überzeugt. Die Bäckerei Hartner mit ihrem Stammhaus und der Produktionsstätte in Schöngrabern 168 gibt es bereits seit dem Jahr 1950. Leopold und Helma Hartner haben damals schon auf Lehmöfen gesetzt, die die Grundlage für das Aushängeschild der Bäckerei, das Lehmofenbrot aus Natursauerteig, bilden.

In den vergangenen sieben Jahrzehnten hat sich einiges getan: Neben dem Stammhaus in Schöngrabern gibt es eine zweite Filiale in Leitzersdorf (Bezirk Korneuburg), in Unterretzbach hat Hartner einen Nahversorger übernommen. Außerdem sind zwei mobile Jausenboxen im Bezirk unterwegs, um die Kunden zu versorgen.

Seit 1950 gehört die Bäckerei Hartner zu Schöngrabern. Im Laufe der Zeit wurde um- und zugebaut, damit die Produktion weiterhin im Stammhaus des Familien- betriebs bleiben kann. Foto: NÖN

„Wir sind immer für den Kunden da. Dein eigenes Produkt darf dir niemals egal sein“, betont der Bäckermeister, der Produkte und Betrieb ständig verbessern will. Das zeigt sich im Schöngraberner Stammhaus. Hier hat Hartner in den vergangenen Jahren viel investiert: Es gib eine neue Reifeanlage, neue Backöfen und eine neue Teigknetanlage. Die neuen Backöfen sind energiesparend, eine Wasseraufbereitungsanlage sorgt dafür, dass sie auch langlebiger sind – das entkalkte Wasser schafft für den Teig optimale Bedingungen.

Einen Namen hat sich der Bäckermeister nicht nur mit Tradition gemacht, sondern auch mit seiner veganen Produktlinie „Bernds Welt“, die es seit 1999 gibt und auch bei „Billa Pflanzilla“, dem ersten veganen Markt in Wien, zu finden ist.

Regionalität ist dem Unternehmer sehr wichtig. „Ich bin überzeugt, dass das der richtige Weg ist, und bin froh, dass unsere Kunden den Weg mit uns gehen.“ Er ist sich sicher: „Bleibt die Wertschöpfung durch gute Produkte in der Region, so profitieren letztlich alle davon.“

Wie sehr die Hartner-Kunden ihren Bäcker und seine Waren schätzen, zeigte sich jüngst, als das Gourmetmagazin Falstaff den beliebtesten Krapfenbäcker kürte. Hier landete der Schöngraberner Traditionsbetrieb in Niederösterreich auf Platz zwei.

