Stets im Einsatz für die Kunden

Der Spar-Markt Forsthuber-Schinko wird bereits in dritter Generation von der Familie betrieben. Den Grundstein dazu legte Kaufmann Johann Schinko senior mit seinem Geschäft nahe Krumau/Moldau im heutigen Tschechien.

Als die Familie nach dem Zweiten Weltkrieg gezwungen war, sich eine neue Existenz aufzubauen, fiel ihre Wahl auf Pulkau. Zuerst zur Miete am Rathausplatz im Geschäftslokal der heutigen Trafik, später dann, als sich die Gelegenheit bot, wurde ein Gebäude am Hauptplatz käuflich erworben.

Damals noch vorwiegend ein Gemischtwarenhandel, verlagerte sich der Schwerpunkt des Betriebs nach und nach auf Lebensmittel. In mehreren Ausbaustufen wurde vergrößert und das Maximum an verfügbarer Fläche genutzt.

Familie investierte in neuen und modernen Markt

Es folgte der Beitritt zur Spar AG unter der Führung von Johann Schinko junior. 1988 trat Tochter Andrea in seine Fußstapfen. Als dann der letzte noch ansässige Lebensmittelhändler seine Pforten schloss, platzte der Markt aus allen Nähten.

Eine Lösung musste her. Die Familie entschloss sich, in einen neuen, modernen, zeitgemäßen Markt zu investieren. Ein leer stehendes Gebäude am Brückenplatz, ebenfalls in Pulkau, wurde adaptiert und umgebaut.

Im Dezember 2013 war es dann so weit: Der neue Spar-Markt öffnete seine Türen. Auf einer Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern stehen den Kunden mehr als 9.000 Artikel zur Auswahl bereit.

„Wir sind stets bemüht, unsere Kunden auch in diesen schwierigen Zeiten zufriedenzustellen. So bieten wir etwa ein Zustellservice an, das gerne angenommen wird“, erzählt die Marktchefin. Die erfahrene Geschäftsfrau legt sehr viel Wert auf regionale Produkte aus der Umgebung, wie zum Beispiel Eier, Sauergemüse, Wurstwaren und frisches Gebäck. „Es gibt auch eine kleine Vinothek mit regionalen Weinspezialitäten“, ergänzt sie.

Tatkräftig unterstützt wird Andrea Forsthuber-Schinko von ihrem Team, das aus zwölf Teilzeitmitarbeitern besteht.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ