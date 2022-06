Symbiose aus Handwerk & Technik

Seit 1903 gibt es die Tischlerei Grünzweig in Ziersdorf – mit dem ersten Standort in der Theodor-Körner-Gasse, gegründet von Vinzenz Grünzweig. Im Juli 1936 übernahm Sohn Karl die Firma und übersiedelte in die Wiener Straße.

Zehn Jahre später brannte die Tischlerei und wurde am Werksweg in den Folgejahren mit einem Wohnhaus wieder aufgebaut. Anfang der 1990er-Jahre wurde in der Wiener Straße eine moderne Werkstatt errichtet.

Im Jahr 2009 hat Andreas Grünzweig, damals 21 Jahre jung, den Betrieb übernommen. Er absolvierte die HTL Mödling, Fachrichtung Innenraumgestaltung und Möbelbau. „Ich habe immer schon sehr gerne geplant und gezeichnet“, erzählt der Ingenieur.

Er repräsentiert die vierte Generation. Sein Vater Josef war bei seiner Übernahme im Jahr 1965 sogar noch jünger, nämlich 19. Er führte den Betrieb 40 Jahre, unterstützt von seiner Frau Elisabeth. Sie leitete das Büro und führte die Buchhaltung. Neben der Tischlerei wurde vor über 60 Jahren die Bestattung Grünzweig in Betrieb genommen.

„Wir sind einerseits mit modernen Maschinen ausgestattet, andererseits führen wir natürlich auch das traditionelle Handwerk aus“, erzählt Andreas Grünzweig. Derzeit sind sieben Arbeitnehmer im Betrieb beschäftigt und: „Bisher haben wir seit 2009 fünf Lehrlinge ausgebildet“, erzählt der Firmenchef. Ein Lehrling trainiert derzeit für die World Skills in Shanghai. Er wurde Zweiter im nationalen Bewerb und damit für die Teilnahme in der chinesischen Metropole eingeladen.

Neben dem klassischen Möbelbau, Geschäfts- und Firmeneinrichtungen sowie der Roh-Innenausstattung von Einsatzfahrzeugen gibt es Handelsware wie Betten, Matratzen mit Schlafberatung sowie Küchen und Esszimmer. Auf einer Ausstellungsfläche mit 400 Quadratmetern sind Möbel sowie Küchen zu sehen.

Die Beratung, Bestattung, Büroarbeit sowie die Buchhaltung übernimmt Ehefrau Christina Grünzweig. „Meine Eltern haben uns bisher unterstützt“, schildert der Firmenchef, „doch im Zuge der Pandemie haben beide aus Sicherheitsgründen damit aufgehört.“

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ