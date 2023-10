Teamgeist im Unternehmen

Das Unternehmen Geist wurde 1919 von Anton Geist am Hauptplatz 2 in Pulkau gegründet und war zuständig für Gas-, Sanitär-, Heizungs-, Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik. 2017 übersiedelte die Pulkauer Firma an die Adresse Hauptplatz 1.

„Für mich war es immer klar, dass ich das Unternehmen einmal übernehmen und in die Fußstapfen meines Vaters treten möchte“, erklärt der jetzige Firmenchef. 1997 begann er die Lehre zum Spengler und Gas-Wasser-Installateur, im Jahr 2008 schloss er eine Ausbildung zum „Zertifizierten Wärmepumpeninstallateur“ ab. Die Lerninhalte dieser Ausbildung reichen von der Wärmepumpentechnik und der Anlagenplanung bis zur Einführung in die Thematik der erneuerbaren Energien.

2012 übernahm Michael Geist das Unternehmen und erweiterte 2013 die Geschäftsfelder Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär um den Bereich der Kühl- und Kältetechnik. Am besten gefallen ihm an seinem Job die Abwechslung und die freie Zeiteinteilung. „Der Job ist mit der Zeit anspruchsvoller geworden“, weiß der Installateur. Er ist Geschäftsführer von drei separaten Unternehmen: Geist Bad GmbH (Gas- und Sanitärtechnik), Geist Haus- & Energietechnik GmbH (Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik) und Schadendienst Geist GmbH (elektronische Mauerentfeuchtung).

Michael Geists Schwester Eva studierte von 2005 bis 2009 Marketing & Sales an der FH Wien und arbeitet ebenfalls im Betrieb mit.

Zu den angebotenen Leistungen der Firma gehören Wartung, Anlagenservice sowie die Reparatur von Kühlhäusern, Kühlzellen, Kühlvitrinen, Kühlanhängern und Kühlsystemen für Schankanlagen, was den Anlagenbau, die Beratung, Planung, Bau, Inbetriebnahme und regelmäßige Servicierung beinhaltet. Ebenso ist das Unternehmen Experte auf dem Gebiet der Raumklimatisierung, Gärkühlung und Gärsteuerung sowie Energie- und Kostenoptimierung.

Daten & Fakten

Geist Haus- & Energietechnik GmbH

Geschäftsführer: Michael Geist

Adresse: Hauptplatz 1, 3741 Pulkau

Telefon: 02946/2247

Mail: office@geist.co.at

Vierte Generation, Mitarbeiter: 32 – in allen drei Unternehmen.

Im Jahr 1919 begann alles mit Friedrich Geist am Hauptplatz 2 in Pulkau. Foto: Sandra Frank

Statement

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.