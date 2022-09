Vom Brunnen zum Pinterest-Bad

Im Jahr 1848 gründete Josef Recher das Unternehmen RECHER als Brunnenmacher-Gewerbe in Großmugl. Händische Grabarbeiten und die Wassersuche ohne technische Hilfsmittel waren die Herausforderungen des damaligen Berufes.

1877 wurde das Haus in der Znaimer Straße 33 in Hollabrunn gebaut, das historisch gewachsen ist und bis heute als Firmensitz dient. Das Unternehmen wurde von Vater zu Sohn weitergegeben, und nach zwei Josefs, zwei Karls und einem Karl Roman führt nun Jürgen Recher seit 2011 den Betrieb. „Ob eines meiner Kinder die Firma einmal weiterführen möchte, wird sich erst zeigen“, sagt der Firmenchef.

Das Hollabrunner Unternehmen hat sich vor allem auf Sanitär, Heizungs- und Klimaanlagen spezialisiert. Mit der 174 Jahre langen Betriebserfahrung bringt RECHER umfassendes Know-how von einfachen Systemen für Wohnungen und Einfamilienhäuser bis zu komplexen Großprojekten mit. Die Kunden sind hauptsächlich Privatkunden aus den Bezirken Hollabrunn und Korneuburg.

Ebenso bildet RECHER Lehrlinge im Lehrberuf der Installations- und Gebäudetechnik aus. Diese können sich entweder auf Gas- und Sanitärtechnik, Heizungstechnik oder Lüftungstechnik spezialisieren. „Derzeit bilden wir einen Lehrling aus. Die Nachfrage ist nicht so groß, obwohl wir einen zukunftssicheren Job bieten“, wundert sich Jürgen Recher, „unsere Branche hat in jeder Krise gewonnen“.

Zur Corona-Zeit wollten viele den Wellness-Bereich zuhause ausbauen. Auch in den Lockdowns waren die Mitarbeiter bei Rohrbrüchen, Verstopfungen und Heizungs- und Warmwasserstörungen im Einsatz. Aktuell gibt es eine enorme Nachfrage nach Alternativen zur Gasheizung.

Vor allem die Vielseitigkeit und die technischen Herausforderungen schätzt Jürgen Recher an seinem Beruf. In den letzten Jahren wurden die Trends schnelllebiger und die Designwünsche der Kunden haben sich stark verändert, wie Hanna Recher weiß: „Kunden zeigen uns oft Instagram- und Pinterest-Fotos und wollen, dass ihr Bad so aussieht.“

