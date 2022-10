Altbewährtes und Innovatives

Die Firmenchronik der Firma Hochwimmer geht auf das Jahr 1889 zurück, in dem Josef Hochwimmer eine Zimmerei gegründet hat. Diese übergab er 1928 an seinen Sohn Josef, der den Betrieb 1953 um das Sägegewerbe erweiterte. Im selben Jahr trat auch dessen Sohn Edwin Hochwimmer in den Betrieb ein und meldete das Baumeistergewerbe an.

Unter seiner umsichtigen Führung erfolgte 1964 der Neubau des Sägewerkes mit 16 Metern Einschnittlänge. Sein Sohn Edwin trat 1975 in das Unternehmen ein und begann in diesem Jahr auch mit dem Bauingenieurstudium. Die Übergabe an Edwin Hochwimmer in vierter Generation erfolgte 1986.

Jahre der Modernisierung folgten: die Errichtung der ersten vollelektronischen Abbundmaschine in Österreich 1987 und der Beginn der ökologischen Zellulosedämmung 1988 (der Betrieb ist der längstdienende Zelluloseverarbeiter Österreichs). Der Leistungsumfang wurde 2001 um das Dachdeckergewerbe und 2007 um das Spenglergewerbe erweitert.

Nach der erfolgreichen Beendigung des Bauingenieurwesenstudiums sowie diverser Meisterprüfungen ist auch die jüngste Generation Edwin (geboren 1988) und Franz (geboren 1992) im Unternehmen tätig.

„In der Firmenführung wird seit der Gründung stets auf die richtige Mischung aus altbewährten und innovativen Technologien gesetzt. So gab es auch in unserem Werk die erste CNC-gesteuerte Abbundanlage Österreichs. Um am Stand der Technik zu bleiben wird gerade die Laserscantechnologie in die Arbeitsabläufe des Unternehmens implementiert.“ erklären die Firmenchefs, die seit dem Jahr 2021 in fünfter Generation die Geschicke der Hochwimmer GmbH leiten.

Teil der Firmenphilosophie ist die bestmögliche Verwirklichung der Wünsche der Bauherren mithilfe der betrieblichen Fachkompetenz. „Weiters achten wir bei unserer Arbeit auf die Verwendung ökologischer Baustoffe wie zum Beispiel Zellulosedämmung“, blicken Edwin und Franz Hochwimmer zuversichtlich in die Zukunft ihres Unternehmens.

