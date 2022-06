Backwaren mit Tradition

Richtig gutes Brot wird bei DER BÄCKER RIEDERICH schon seit über 100 Jahren gebacken.

Schon bald nach der Gründung 1920 zählte die Horner Bäcker-Dynastie (die damals erste Österreichs mit Dampfbackofen) zu den großen Betrieben der Region und belieferte mit selbst gemachtem Zwieback und diabetischen Backwaren auch Reformhäuser in Wien.

In der zweiten Generation unter Karl Riederich sen. (1920 – 1972) wurde das Geschäftsfeld ausgebaut und zur Bäckerei kam mit eigenen Filialen der Lebensmittelhandel dazu. Nach dem frühen Tod des damaligen Besitzers führte seine Gattin Frieda Riederich fast zehn Jahre lang die Geschäfte als Witwenbetrieb fort, bis der junge Sohn Karl Riederich jun. im Alter von nur 19 Jahren gleich nach seiner Ausbildung zum Bäcker und Konditormeister den Betrieb übernahm.

Seit damals hat sich viel getan: die Eröffnung weiterer Filialen, der Einstieg in die Gastronomie, der Ausbau des Liefergebietes und nicht zuletzt Investitionen in die Erweiterung und Modernisierung des Stammhauses. Zusammen mit seiner Frau Christine führte Karl Riederich den Betrieb mit Fachwissen und Herz, sodass die mittlerweile vierte Generation voller Tatendrang und Motivation die Geschicke des Unternehmens leitet.

Während der älteste Sohn Andreas seit 2001 in der Bäckerei mitmischt (er verantwortet die Produktion im Stammhaus und hat mehrere Medaillen bei internationalen Brotwettbewerben gewonnen), kreiert der jüngste Bruder Julian leidenschaftlich und mit größter Hingabe und Expertise Schmuckstücke in der Konditorei und übernimmt die Führung der Nah&Frisch-Filialen. Christoph, der Mittlere der drei, überblickt die Finanzen und steuert sämtliche administrativen Belange.

Zurzeit beschäftigt die Waldviertler Traditionsbäckerei 158 Mitarbeiter, darunter auch zehn Lehrlinge. „Es ist uns wichtig, unser Handwerk für die Jugend attraktiv zu halten! Nur so können wir unseren wunderbaren Beruf sichern und auch in Zukunft richtig gutes Brot backen“, so Andreas Riederich.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ