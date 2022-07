Betrieb in vierter Generation

Am 6. Oktober 1909 meldet Ludwig Neumeister das Brunnenmeistergewerbe in Stoitzendorf (Gemeinde Eggenburg) an.

1939 übernimmt der Sohn, Ludwig Neumeister jun., die Brunnenbaufirma. In dieser Zeit werden die Brunnen händisch gegraben. Bei sehr hartem Gestein wird mittels Sprengung die Vertiefung des Brunnens vorangetrieben. Die Brunnen reichen bis in Tiefen von 30 Metern.

In dritter Generation lenkt Sohn Erwin Neumeister von 1965 bis 1999 die Geschicke des Brunnenbaus. Er modernisiert den Maschinenpark durch den Ankauf eines Seilzugbaggers, wobei neben der händischen Arbeit für die Herstellung eines Schachtbrunnens bereits ein großer Teil mit dem Bagger durchgeführt wird. Ab 1993 kommt das erste Bohrgerät zum Einsatz.

Seit 1999 ist die Brunnenbaufirma mit Gottfried und Roland Neumeister in der vierten Generation im Familienbesitz. Brunnenbaumeister Gottfried Neumeister betreut als Geschäftsführer die Kunden, während Bohrmeister Roland Neumeister das Handwerk des Brunnenbaus vor Ort ausführt.

Neben den Bohrbrunnen zur Wasserversorgung ist seit einigen Jahren die Erdwärmebohrung für die Beheizung von Wohnhäusern oder Betriebsgebäuden ein weiteres Standbein.

Seit 2022 lernt Klaus Neumeister (die fünfte Generation) im Betrieb den Beruf als Brunnen- und Grundbauer.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ