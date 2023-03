Bio-Wurst mit langer Tradition

Seit bereits sieben Generationen werden im Familienbetrieb Schober in Thunau am Kamp Fleisch- und Wurstwaren höchster Qualität hergestellt.

Geschäftsführer ist Roman Schober, der mit Stolz auf die lange Geschichte seiner Bio-Wurstmanufaktur zurückblickt: „Schon die Ururgroßmutter meiner Großmutter Anna Fuhrmann betrieb in Böhmen ein Gasthaus“, erzählt er. Anna und ihr Ehemann Rudolf, dessen Vater auch schon Fleischer war, bauten gemeinsam die Fleischerei auf, damals noch unter dem Namen Fuhrmann. Seit der Heirat ihrer Tochter Christa mit Roman Schober sen., ebenfalls Fleischermeister, trägt der Traditionsbetrieb den Namen Schober.

Besonderen Wert legt Roman Schober auf natürliche Tierhaltung, stressfreie Schlachtung und handwerkliches Können. „Nur so entstehen hochwertige Lebensmittel, die im Einklang mit der Natur erzeugt werden und besonders gut schmecken“, ist der Fleischermeister überzeugt. „Für kleine Betriebe ist es eher unüblich, selbst zu schlachten – auf die Qualität der Wurstwaren hat die Schlachtung aber einen großen Einfluss“, weiß Schober.

Der „lustvolle Bio-Fleischermeister“ (Eigendefinition) kann mit einer weiteren Besonderheit aufwarten: „Mir ist es wichtig, auf die Tierrassen zu schauen. Ich arbeite mit dem Schwäbisch-Hällischen Mastschwein, dessen Fleisch fest, etwas dunkler und sehr saftig ist. Ich verwende es für Geselchtes und Wurst. Und das Fleisch der Turopolje-Schweine wird zu Würsteln, Salami, Rohschinken und Speck verarbeitet“. Sein Rindfleisch kommt vom Waldviertler Blondvieh, das ein besonders feinfasriges Fleisch hat.

Verkauft werden Schobers Spezialitäten in seinem Geschäft, das direkt an den Betrieb am Fuße der eindrucksvollen Burgruine Gars angeschlossen ist.

Geöffnet ist jeden Vormittag und am Freitag auch nachmittags. Viele Kundinnen und Kunden kommen aus Wien und decken sich bei einem Ausflug in das idyllische Kamptal gleich mit den Spezialitäten des Bio-Fleischers ein.

