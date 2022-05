Ein Jahrhundert Blütenpracht

Seit über 100 Jahren gibt es den Familienbetrieb Tutschek in Eggenburg, der bekannt ist für Obst, Gemüse und Blumen. Gegründet 1921 durch Karl Tutschek hatte die Firma zunächst ihren Schwerpunkt auf Obst und Gemüse. Das erste Produkt, das damals verkauft wurde, waren Eier. Karl Tutschek sammelte diese aus der Umgebung von Groß Nondorf ein, fuhr mit dem Zug nach Wien, um sie dort zu verkaufen. Erst 1965 begann die nächste Generation – Theresia und Siegfried Tutschek – den Großhandel mit Blumen. Der direkte Blumenverkauf an Privatpersonen startete 1978 mit dem ersten Blumengeschäft in Eggenburg. In den nächsten Jahren wuchs das Geschäft, 1991 übernahmen Siegfried und Susanne Tutschek, mittlerweile wird der Familienbetrieb in der vierten Generation von Siegfried und Andreea Tutschek geführt.

„Früher hatten wir einen Marktstand am Naschmarkt in Wien und da durften wir als Kinder ab und zu mitfahren“, schildert der Firmenchef. „Da gab es nur eine analoge Waage, wir mussten alles im Kopf rechnen. Wir sind fünf Brüder und sind alle gute Mathematiker geworden.“ Bevor Siegfried 2005 den Betrieb übernahm, arbeitete er fünf Jahre an der Seite seines Vaters mit. Eine große Veränderung gab es 2000 mit der Eröffnung des Blumenhauses. Ab nun hatten Kunden die Möglichkeit, Schnittblumen im Blumengeschäft und Pflanzen im Blumenhaus zu kaufen. 2014 wurde das Blumenhaus erweitert, um auch einen Schwerpunkt in der Eigenproduktion setzen zu können.

Das Erfolgsgeheimnis des Betriebs: der Zusammenhalt in der Familie! So gehen die bereits pensionierten Eltern des aktuellen Firmenchefs immer noch gerne zur Hand. Von seinen vier Brüdern hat auch jeder nach wie vor seinen Aufgabenbereich im Betrieb. Auch Bruder Bernhard arbeitet hauptberuflich in der Firma, die drei übrigen Brüder unterstützen und beraten. Sehr viel Wert legt Siegfried Tutschek auf das Fachwissen seiner ausgebildeten Mitarbeiter: „In Zeiten von Google muss man mit Fachpersonal punkten.“ Dass der Betrieb bereits in der vierten Generation ist, sieht man auch an den Lebensweisheiten, die mitgegeben wurden: „Die Oma hat uns gelehrt, immer fleißig zu sein und keine Arbeit zu scheuen.“

In voller Blütenpracht kann man vor allem das Blumenhaus an den Tagen der offenen Gärtnerei, am 30. April und 1. Mai von 8 bis 17 Uhr, erleben.

