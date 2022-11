Eine moderne Lkw-Flotte

Ein genaues Gründungsjahr des Transportunternehmens Goldberger in Eggenburg ist nicht bekannt, doch reichen die Anfänge in die Zeit von 1870 zurück. Im Jahr 1925 war Goldberger bereits in der Personenbeförderung tätig, was durch eine Einschaltung in der „Eggenburger Volkspost“ belegt ist. Nach den Kriegsjahren folgte der Einstieg ins Transportgewerbe. Eine der ersten Präsentationen des Firmenfuhrparks am Eggenburger Hauptplatz ist mit einer Aufnahme aus dem Jahr 1950 belegt.

In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde das Unternehmen unter der Leitung der Familie Wendl geprägt, mittlerweile ist hier die vierte Generation im Betrieb. Mit viel persönlichem Einsatz und Liebe zum Transportgeschäft werden viele Stammkunden zu deren höchster Zufriedenheit betreut.

Aktuell umfasst der Fuhrpark an die 35 Lastkraftwagen der Firma Iveco, die sich als verlässlicher und innovativer Partner bewährt hat.

Alle Fahrzeuge entsprechen modernsten Motorenstandards und man zeigt sich stets aufgeschlossen für Erneuerungen in Richtung alternativer Antriebsmöglichkeiten. Die Firmenleitung ist sich ihrer Verantwortung hinsichtlich CO2-Belastung und nachhaltigen Agierens bewusst. Jede Investition wird bewusst auf Umweltverträglichkeit geprüft, um weiteren Generationen ein lebenswertes Umfeld zu schaffen.

Ein besonderer Dank von Familie Wendl gilt ihren langjährigen Mitarbeitern, die in guten und schlechten Zeiten zum Unternehmen Goldberger gestanden sind. Der Begriff „Familienunternehmen“ ist hier in weitestem Sinne zu sehen und wird so gelebt. Für die Zukunft wünscht man sich vielleicht ein bisschen mehr Verständnis.

„Die Transportbranche war und ist ein Barometer für die gesamte Wirtschaft, und daher unersetzlich. Für uns alle. Bitte denken Sie daran, wenn Sie sich das nächste Mal über einen Lkw auf der Straße beschweren“, appelliert Alexandra Wendl-Seher.

