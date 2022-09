Erst Schmiede, jetzt Hallenbau

Begonnen hat alles 1857 mit einer kleinen Dorfschmiede, in der Pferde beschlagen, Pflugeisen gespitzt und kleinere Schlosserarbeiten durchgeführt wurden.

Ab 1957 begann der Aufschwung mit Fritz Baumhauer sen. (geboren 1936), der sich als findiger Tüftler in der Landmaschinenerzeugung bald einen Namen machte. Einige Produkte wurden sogar zum Patent angemeldet.

1978 fiel der Startschuss für die Erfolgsgeschichte im Hallenbau. Mit viel Mut, einigen wenigen Maschinen, Fleiß und Ausdauer begann mit den beiden (damals noch Buben) Fritz und Kurt Baumhauer ein stetiger Aufwärtstrend. Heute sind die Seniorchefs stolz auf ihren Werdegang und auf ca. 100 ansprechende Projekte pro Jahr!

Familie hatte bei der Firma Baumhauer von Beginn an Tradition. Mittlerweile sind in vierter Generation Ing. Fritz Baumhauer jun., Ing. Thomas, Ing. Sascha und Philip Baumhauer im Betrieb tätig.

War es in den Anfangszeiten die schiere Machbarkeit, die die Herausforderung darstellte, so sind es heute die vielfältigen Anforderungen und Möglichkeiten, die den vollen Einsatz der Betriebsinhaber fordern. Das Firmengelände bietet 10.200 m² überdachte Fläche, in der die Fertigung der Stahlkonstruktionen inklusive Vorbehandlung durch Granulatstrahlen und Endbeschichtung untergebracht sind. „Unsere Tätigkeit erstreckt sich über Landwirtschaft und Gewerbe bis hin zur Industrie. Auch Carports im Privatbereich werden von uns gefertigt und montiert. Unser Erfolg basiert einerseits auf dem engagierten Einsatz der im Betrieb beschäftigten Familienmitglieder, aber auch ganz wesentlich auf unseren sehr motivierten Mitarbeitern.“

„Betriebsausflüge, Firmenbesichtigungen, interne Veranstaltungen wie Sommerfest, Weihnachtsfeiern etc. fördern unser gutes Betriebsklima, von dem im Endeffekt alle profitieren“, freuen sich die Firmenchefs.

