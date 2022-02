Es begann mit Pferdefuhrwerk

Es begann vor 100 Jahren, am 21. April 1922, mit einem „Schwerfuhrwerksgewerbe“ — das entsprach damals einem Pferdefuhrwerk —, mit dem Anton Altphart, der Großvater des heutigen Besitzers, das Unternehmen gründete. Der Betrieb wurde 1924 um den „Handel mit Kalk“ und 1937 um die „Schottererzeugung“ erweitert.

Ab 1956 stieg Anton Altphart (der Vater) in den Betrieb ein, in den Jahren 1978/79 ging die Unternehmensführung an Anton Altphart in dritter Generation über. „Der Name Anton hat in unserer Familie Tradition“, schmunzelt Anton Altphart III., der seinerseits eine Erweiterung des Gewerbebetriebes um „Kleinhandel mit Sand, Schotter und Baustoffen“ in die Wege leitete. Der Bereich Deichgräberei kam 1982 hinzu.

Für den heutigen Betriebsinhaber gab es nie einen Zweifel, das Unternehmen seiner Familie weiterzuführen. „Über 50 Jahre waren wir im Winterdienst tätig, außerdem haben wir mehrere Konkurse überstanden, in denen wir als Gläubiger Verluste verkraften mussten“, erinnert sich Altphart, der auch mit 70 Jahren keinen Gedanken ans Aufhören verschwendet.

Aus den Firmenunterlagen geht hervor, dass im Laufe der Jahre rund 100 Mitarbeiter bei Altphart beschäftigt waren. „Wir haben unseren Fuhrpark und unseren Mitarbeiterstand mittlerweile zwar etwas reduziert, doch solange es mir gesundheitlich gut geht, wird es unseren Betrieb auf jeden Fall geben.“

Und er freut sich gemeinsam mit Gattin Hildegard, die den administrativen Bereich des Unternehmens „schupft“, auf eine Jubiläumsfeier, die für Juni geplant ist.

