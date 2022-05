Hohe Qualitätsansprüche

Die Wurzeln der Fleischerei Ebner führen in das Jahr 1917 zurück. Seither gibt es in Irnfritz ein Fleischerfachgeschäft. Einen großen Aufschwung erfuhr der Betrieb, als im Jahre 1980 mit der Aufzucht und Vermarktung von Milchmastkälbern begonnen wurde. Im Jahre 1992 wurde eine Produktionsstätte für die Wurst-erzeugung zugebaut und somit dieser Bereich ausgeweitet.

Im Jahre 1998 wurde ein Plan für einen nach EU-Richtlinien konformen Schlachthof entworfen und der Betrieb mit den erforderlichen Neu- und Zubauten (Schlachtraum für Rinder und Schweine, Kühlräume, diverse Nebenräume, Aufenthalts- und Sanitärräume) im Ausmaß von 800 m2 erweitert.

Der Schlachthof Ebner ist ein Familienbetrieb, in dem Handwerk und sorgfältige Verarbeitung großgeschrieben werden. Die stressfreie Eigenschlachtung der Tiere aus der Region mit kurzem Transportweg sorgt für hohe Fleischqualität, die sich am Geschmack auszeichnet.

Seit 2003 ist Wolfgang Ebner Geschäftsführer. Er ist außerdem für die Wurst- und Selchwarenerzeugung, die Lieferanten- und Kundenabrechnung sowie für den Rind- und Kalbfleischeinkauf als auch -verkauf zuständig.

Seine Frau Karin betreut das Stammgeschäft in Irnfritz sowie die Filiale in Drosendorf. Die Versorgung zahlreicher Veranstaltungen fällt ebenfalls in ihr Aufgabengebiet.

Bruder Reinhard Ebner kümmert sich um die Firmenlogistik und den Schweineeinkauf und ist auch für den gesamten Zerlegeablauf verantwortlich.

Zur Schlachtung werden wöchentlich ca. 20 Kälber, 30 bis 35 Rinder und 150 Schweine gebracht. Ein Viertel der geschlachteten Tiere stammen aus biologischer Landwirtschaft, sie werden von der Fleischerei Ebner als zertifizierter Bioschlachthof zur Lohnschlachtung übernommen. Wöchentlich werden ca. 3.000 Kilogramm Wurst erzeugt, welche im Geschäft in Irnfritz, in der Filiale in Drosendorf sowie in den Verkaufswägen vermarktet wird. Weiters werden auch zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte mit Fleisch und Wurstwaren beliefert.

