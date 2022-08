Leidenschaft in 4. Generation

Der Familienbetrieb wurde 1903 vom Urgroßvater Franz Straßberger gegründet. Die Brüder Franz (Uhrmachermeister, Augenoptikermeister und Hörakustiker) und Michael (Uhrmachermeister) führen den Betrieb nun in vierter Generation.

Franz Sraßberger sen. übernahm die Firmenleitung 1976 von seinem Onkel und machte aus dem traditionsreichen Unternehmen einen Vorzeigebetrieb. Er verlieh auch dem Stammhaus in der Pfarrgasse in Horn sein heutiges Aussehen. In seiner kargen Freizeit stand er Berufskollegen mit Rat und Tat zur Seite. Er war von 1995 bis 2010 Landesinnungsmeister der Uhrmacher und Goldschmiede für Niederösterreich.

Das Fachgeschäft für Augenoptik befindet sich ebenfalls im Horner Stadtzentrum, gleich neben dem Stammhaus. Dort gibt es eine große Auswahl an Brillenfassungen, Sportbrillen und Sonnenbrillen.

Die Filiale Happy Clock befindet sich im Einkaufszentrum von Horn. Hier reicht das Angebot von Modeschmuck über Silber- bis Goldschmuck und bietet ein Einkaufserlebnis mit Fachberatung.

Beratung und Service stehen bei der Firma Straßberger und ihren Mitarbeitern an erster Stelle. Kleinere Arbeiten wie Batteriewechsel oder das Montieren eines Uhrbandes werden sofort erledigt. In der hauseigenen Fachwerkstätte werden Pendeluhren, Taschenuhren, mechanische Armbanduhren und Quarzuhren repariert.

„Auch wir haben, wie unsere Vorfahren, das Uhrmacherhandwerk erlernt und leben die Leidenschaft für hochwertige Uhren und edlen Schmuck“, erklären Franz und Michael Straßberger die Firmenphilosophie.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ