Mehr als 100 Jahre top

Es ist schon eine besondere Erfolgsgeschichte, die vor 100 Jahren ihren Beginn nahm. Am 23. April 1923 meldete der Firmengründer Josef Harrer am heutigen Standort in Zissersdorf sein Schlosserhandwerk an. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter arbeitete er in einer winzigen Werkstatt. 1926 wurde der erste Traktor verkauft. Bald wurden verschiedenste landwirtschaftliche Geräte angeboten. Nach dem Zweiten Weltkrieg sprang die Nachfrage nach Traktoren an. Mehrere Nachbargrundstücke wurden dazugekauft, der Betrieb stetig erweitert. 1949 wurden auch Autos in die Produktpalette aufgenommen.

Am 1. September 1945 begann Robert Haidl seine Lehre als Landmaschinenbauer in der Firma. 1953 machte er die Meisterprüfung für Landmaschinenbauer, 1954 die Meisterprüfung für Kraftfahrzeugmechaniker.

„1955 heiratete der Robert die Inge, die Tochter von Josef und Maria Harrer. Es wurde eine OHG mit Josef und Maria Harrer und Robert und Inge Haidl als Teilhaber gegründet“, erzählt der heutige Firmenchef Jakob Spiegl. Nach dem Tod Josef Harrers 1961 wurde Robert Haidl Betriebsführer.

1979 begann Josef Spiegl als Mechaniker in der Firma zu arbeiten, wo er seine zukünftige Frau Ingeborg Haidl kennenlernte, die er 1982 heiratete. 1981 machte Josef Spiegl die Meisterprüfung für Landmaschinenmechaniker und 1983 die Meisterprüfung für Kraftfahrzeugmechaniker.

Robert Haidl erlitt im Jahr 1981 einen Herzinfarkt, Josef Spiegl übernahm immer mehr die Rolle des Betriebsführers. Seine Frau Inge hatte die Buchhaltung über. 1991 ging Robert Haidl in Pension und übergab die Firma an Josef Spiegl. Der Firmenname änderte sich von Harrer & Haidl OHG auf Josef Spiegl. Sohn Jakob arbeitete seit 2007 in der Firma mit. 2011 wurde er Prokurist und der Firmenname wurde umgewandelt in Josef Spiegl e.U.

2020 schließlich übernahm Jakob Spiegl das Unternehmen, der Firmenwortlaut wurde auf Jakob Spiegl e.U. geändert. Seine Frau Barbara, die er 2016 geheiratet hat, ist seit 2022 zuständig für die Buchhaltung. Zurzeit sind in der Firma zwölf Personen beschäftigt, sechs davon als Mechaniker und zwei Lehrlinge.

Josef Harrer gründete 1923 den Betrieb. 1926 wurde der erste Traktor verkauft. Foto: privat

Statement

Margarete Jarmer, WKNÖ Bezirksstellenobfrau Horn. Foto: Alrun Andraschek

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.