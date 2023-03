Modehaus mit langer Tradition

Das Modehaus Zach in Horn/ Frauenhofen, das heute von Madelaine Zach-Daniel in vierter Generation geführt wird, kann auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurückblicken.

Bereits 1934 gründeten Anna und Johann Zach ein kleines Geschäft mit Waren aller Art in Retz. 1970 übernahmen Sohn Johann Zach und dessen Gattin Erna das eingesessene Warenhaus Dietrich in Horn. Mit großem Einsatz und Hingabe wurde die Firmenphilosophie von den beiden weiterentwickelt. „Kompetente Beratung, Nähe zum Kunden, guter Service und ein großes Warenangebot waren und sind für uns eine Selbstverständlichkeit“, schildert Madelaine Zach-Daniel, die im Jahr 2000 in den Betrieb eintrat und in die Bereiche Einkauf, Verkauf und Controlling ihr Wissen einbrachte. Das Modehaus Zach wurde damals bereits von ihrem Vater Andreas Zach geführt, der laufend Präsentation, Sortiment und Technik modernisierte.

„Ein Meilenstein in der Geschichte unserer Firma war die Übersiedlung in das EKZ Horn, heute Shopping Horn“, blickt Madelaine Zach-Daniel zurück. Das Sortiment wurde damals ausschließlich auf Damen- und Herrenmode angepasst, eine Palmers-Filiale wurde eröffnet.

Im Mai 2021 übernahm Madelaine Zach-Daniel die Geschäftsführung von ihrem Vater, der nach 47 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand trat. Jung und dynamisch bringt sie eine große Leidenschaft für Mode mit. „Im Mittelpunkt steht bei uns immer, dass sich unsere Kunden bei uns wohlfühlen“, betont die Firmenchefin. „Die lange und erfolgreiche Firmengeschichte wäre nicht möglich gewesen ohne das familiäre Verhältnis zu unseren Mitarbeitern“, ist Madelaine Zach-Daniel überzeugt.

Das Sortiment des Modehauses Zach umfasst bei der Damenmode eine breite Palette, die die Marken Betty Barclay, Bianca und Ulla Popken umfasst. Bei der Herrenmode wurde die Digel-Anzug-Fläche durch eine große Hemden- und Jeans-Freizeit-Abteilung erweitert.

In jeder Abteilung gibt es auch eine umfangreiche Auswahl an großen Größen.

