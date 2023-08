Motorsport und Tradition

Die Geschwister Maria und Leopold Schneider kauften 1912 den Gasthof in Fuglau. 1917 heiratete Maria Schneider Franz Eisenhauer und gemeinsam führten sie den Gasthof. Ihren Bruder Leopold zog es in dieser Zeit nach Wien. 1952 übernahm Sohn Franz Karl mit seiner Frau Anna den Familienbetrieb. Der gelernte Fleischhauer war auch 25 Jahre lang Bürgermeister von Fuglau – und in den 1960er-Jahren auch Bürgermeister der Gemeinde Altenburg.

Das junge Paar erneuerte den Gasthof und baute ihn weiter aus. Gästezimmer und ein großer Veranstaltungssaal kamen hinzu. Der gemeinsame Sohn Franz brachte wie schon sein Vater zuvor, nach seiner Ausbildung in Wien, viel frischen Wind in das beschauliche Fuglau. „In den 1970er-Jahren kam der Motorsport in die Muckengrube nahe dem kleinen Waldviertler Dorf. Bald wurden in der alten Schottergrube internationale Motorsport‐Highlights veranstaltet. Mit den Rennboliden wurden auch viele Gäste aus ganz Europa begrüßt“, erinnert sich die jetzige Chefin Karin Eisenhauer.

Im Jahr 1988 kam gleich ein ganzes Gasthaus zum Familienunternehmen hinzu. Christa und Franz Eisenhauer führten zwei traditionsreiche Gasthäuser, eine internationale Rennstrecke und ein erfolgreiches Catering-Unternehmen ins Millennium.

Vor zwölf Jahren übernahm schließlich Tochter Karin in der vierten Generation den erfolgreichen Betrieb von ihren Eltern. Mit vielen Neuerungen, wie zum Beispiel einer neuen Hackgutheizung, einer modernen Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpen sowie Adaptierung der Gästezimmer lenkte sie den Betrieb in eine umweltfreundliche Zukunft mit gastfreundlicher Tradition eines kleinen Dorf‐Gasthofes. „Gemeinsam führen wir den Gasthof unserer Familie in die nächsten 100 Jahre“, wird abschließend betont.

Die aktuelle Ansicht des Gasthauses Eisenhauer mit PV-Anlage. Foto: privat

Daten & Fakten

Gasthof Eisenhauer

Fuglau 33/1

3591 Altenburg

02989/8262

gasthaus@eisenhauer.at

Foto: Alrun Andraschek

Statement

Margarete Jarmer, WKNÖ, Bezirksstellenobfrau Horn

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.