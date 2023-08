Qualität seit 86 Jahren

Auf eine lange Tradition kann das Autohaus Klement in Oberhöflein zurückblicken. 1937 gründete Josef Klement das Unternehmen in Oberhöflein 1. Hauptsächlich wurden damals Fahrräder, Motorräder und Landmaschinen repariert. „1957 trat Ernest Klement, der Bruder des Gründers, in den Betrieb ein. Gemeinsam bauten die beiden Brüder am heutigen Standort Oberhöflein 55 eine neue Werkstätte inklusive Tankstelle. Vorwiegend wurden Reparaturen von Autos durchgeführt“, erzählt der derzeitige Firmenchef Harald Klement. 1963 erfolgte die Eröffnung einer ARAL-Tankstelle und der Vertrag mit Ford wurde unterzeichnet. „Somit wurde der Grundstein für den Autohandel gelegt“, erzählt Klement.

1983 übernahmen die Söhne Ernst (Sohn von Josef) und Willibald (Sohn von Ernest) Klement den Betrieb. 1990 erfolgte der Zubau einer Lagerhalle. Harald Klement: „Um unseren Kunden die Neuwagen besser präsentieren zu können und durch den bisherigen guten Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen beschlossen Ernst und Willi Klement 1999 den Zubau eines Ausstellungsraumes sowie die totale Außenrenovierung der Werkstätte.“ Von 2010 bis 2012 wurde die Werkstätte saniert und zusätzlich mit einem Wärmeschutz versehen. 2016 erfolgte schließlich die Installation einer Photovoltaik-Anlage in Oberhöflein.

2022 auch Ausbau am Standort Oberhöflein

Die Söhne Kurt (Sohn von Ernst) und Harald (Sohn von Willibald) übernahmen 2017 den Betrieb. 2019 erfolgte die Erweiterung des Unternehmens mit einem zweiten Standort in Retz mit Autoverkauf und einem Waschcenter. Auch 2022 gab es eine Erweiterung am Standort Oberhöflein 55, es wurden eine neue Heizungsanlage, neue Mitarbeiteraufenthaltsräume, eine Waschbox usw. errichtet. In Retz wurde 2022 eine Photovoltaik-Anlage installiert und 2023 die Photovoltaik-Anlage in Oberhöflein erweitert.

Älteren Kunden ist die Werkstatt auch so noch in Erinnerung. 1963 wurde die Aral-Tankstelle eröffnet. Foto: privat

Daten & Fakten

Autohaus Klement GmbH

Oberhöflein 55

2091 Weitersfeld

Sandweg 4

2070 Retz

Telefon: 02912/352

Öffnungszeiten:

Verkauf: Mo-Fr 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 15.15 Uhr, Sa 9 bis 12 Uhr

Werkstatt: Mo-Fr 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 15.15 Uhr

Statement

Margarete Jarmer, WKNÖ, Bezirksstellenobfrau, Horn Foto: Alrun Andraschek

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.