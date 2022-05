Alles rund um den Schuh

Schuhe spielen seit dem Jahr 1957 bei Familie Schindlegger eine große Rolle. Vater Josef Schindlegger gründete damals ein Schuhfachgeschäft an der Stoisstraße 1 in Kirchberg an der Pielach. Untergebracht war der Betrieb einst in der ehemaligen Fleischhauerei Hubmayer. Acht Jahre später fand die Übersiedelung in das Hauptgeschäft der Firma Schindlegger statt. Seither besteht der Familienbetrieb direkt an der Bahnhofstraße 4.

Mit dem Einstieg ins Schuhbusiness von Sohn Christian Schindl egger wurde das Geschäft 1987 um die Orthopädieschuhtechnik erweitert. Die Intension des gelernten Orthopädietechnikers: Menschen mit Fußproblemen weiterhelfen und das Sortiment erweitern. Dieses Erfolgskonzept bewährt sich seit Jahrzehnten.

Know-how seit Jahrzehnten

Bereits 1983 wurde eine zweite Filiale in Ober-Grafendorf eröffnet. Zusätzlich zum umfangreichen Schuh- und Sportsortiment werden seit mehr als zehn Jahren Damentextilien und Accessoires verkauft. Schon über 25 Jahre leitet Christian Schindl egger nun erfolgreich beide Betriebe. „Im Laufe der Jahre hat sich einiges getan. Beide Geschäfte wurden renoviert. Auch das Warenangebot im Bereich Schuhe, Bergsport, Kinder und Orthopädie mit Spezialschuhen für besonders empfindliche Füße wird ständig ausgebaut und erweitert“, erklärt der Geschäftsführer.

Trotz der vielen Veränderungen der letzten Jahrzehnte blieb die Familie Schindlegger ihrer guten Qualität, ihrer Verlässlichkeit und ihrer fachlichen Kompetenz treu. „Die Freundlichkeit unserer Mitarbeiter sowie ein gutes Betriebsklima sind uns besonders wichtig“, betont Schindlegger. Denn der Chef weiß, dass Mitarbeiter, die sich im Betrieb wohlfühlen, eine große Auswirkung auf die Kundenberatung haben und somit auch auf die Kundenzufriedenheit. „Manche unsere Mitarbeiterinnen sind bereits über 30 Jahre in unserem Familienbetrieb tätig. Das spricht für uns“, erzählt er stolz. Derzeit sind in den Filialen in Kirchberg und in Ober-Grafendorf insgesamt 14 Mitarbeiter angestellt.

