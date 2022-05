Nahversorger seit 1860

In der Stolzgasse in Kirchberg wurde 1836 erstmals ein Betrieb als Lebensmittelhandel urkundlich erwähnt. Von 1860 bis 1966 führte die Familie Stolz das Unternehmen, wo der Großvater des heutigen Eigentümers seine Lehre abgeschlossen hat. Da die Familie Stolz keine Nachfolge hatte, wurde der Betrieb an Wernher Fink-Sveiger verkauft. Das Unternehmen ist seither in Familienbesitz. Tochter Ulrike Fink-Sveiger übernahm die Filiale im Jahr 1985 und so schuf die Kauffrau aus dem Lebensmittelladen ein kleines Einkaufszentrum.

„Bei uns bekommt man mittlerweile fast alles, sogar eine Vielzahl an Blumen“, schmunzelt Sohn Christoph Fink-Sveiger. Neben dem Supermarksortiment, dem Backshop und der Frischeabteilung setzt er auf weitere Zusatzangebote. Elektrogeräte werden ebenso angeboten sowie Geschenkartikel und Spielwaren oder auch Brenn- und Baustoffe. Das Unternehmen fungiert auch als Trafik und ist GLS-Partner.

Vom Greißler zum Einkaufszentrum

Seit mehr als 20 Jahren und bereits in fünfter Generation leitet nun Enkel Christoph das Spar-Geschäft. Die Eröffnung zweier weiterer Betriebstandorte in Hofstetten und Rabenstein gehören zu den Meilensteinen der Familie Fink-Sveiger. „Zur Jahrtausendwende eröffnete ich den Betriebsstandort in Hofstetten. 2011 stand der Sparmarkt wortwörtlich in Flammen und wurde 2012 neu eröffnet. Nur ein Jahr später startete ich die Filiale in Rabenstein“, erzählt der Geschäftsmann von seinem jahrzehntelangen Erfolg.

Mittlerweile beschäftigt der Kaufmann insgesamt 70 Mitarbeiter. Darunter sind im Moment drei Lehrlinge in den Betrieben tätig. „Neben unserer großen regionalen Produktpalette setze ich auf gut geschulte und freundliche Mitarbeiter. Nur so kann die Kundenzufriedenheit gewährleistet werden“, weiß Fink-Sveiger. Ebenso sei gute Organisation sehr wichtig, punkto Administration, Technik und Warenfluss vom Lieferanten bis zum Kunden. „Denn nur zufriedene Kunden kommen gerne wieder“, betont der Kaufmann.

