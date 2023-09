Bauteil oder Kunstwerk

Kein Traum zerbricht in tausend Scherben. Die Familie Holzinger lässt seit 31 Jahren Vorstellungen vom einfachen Fenster bis hin zum riesigen Aquarium Wirklichkeit werden.

1992 hat Alfred Holzinger die Glaserei Briza in der Wasserzeile 3 übernommen. 2018 setzte er sich zur Ruhe und übergab das Zepter an seinen Sohn Dominik, der gemeinsam mit seiner Frau Nina die Vormachtstellung im Glasgewerbe in Klosterneuburg verteidigen will. Die Aufträge reichen vom einfachen Fenster bis hin zu Spezialanfertigungen für Auftraggeber wie die Bundesimmobiliengesellschaft oder das Haus des Meeres. „Die Ansprüche sind definitiv gestiegen“, meint Geschäftsführer Dominik Holzinger.

Die komplexeren Aufträge bedeuten viel Arbeit für die momentan sieben Monteure der Glaserei und ihren einzigen Lehrling. „Es ist leider schwierig, geeignete Fachkräfte und sogar Lehrlinge zu finden“, seufzt Holzinger. Viele Stücke werden immer noch in Handarbeit gefertigt, aber um die Last zumindest etwas zu verringern, hat die Firma vor einiger Zeit einen Mini-Kran angeschafft. Dieser soll beim Bewegen der teilweise 600 Kilo schweren Glasplatten helfen. Auch über den Kauf einer CNC-Fräse wird derzeit nachgedacht.

Falls eine Glasscheibe beschädigt oder sogar ganz zerstört wird, kann man an 365 Tagen im Jahr den Notdienst der Firma verständigen. Die Mitarbeiter sichern den Schaden ab oder setzen im Extremfall eine neue temporäre Scheibe ein.

Das Geschäftsfeld soll stetig erweitert werden. Neben „klassischen“ Glasscheiben kann man sich mit diversen Druck- und Folierungstechniken kreativ austoben. Abseits der Glaserei haben die Geschäftsleute außerdem das DAN-Küchenstudio am Klosterneuburger Stadtplatz übernommen.

Alfred Holzinger sorgte über 25 Jahre für die Verwirklichung von gläsernen Träumen, bis er sich 2018 zur Ruhe setze. Foto: Holzinger

Daten & Fakten

Glaserei Holzinger

Adresse: Wasserzeile 3, 3400 Klosterneuburg.

Telefon: 02243/32731

Mail: glaserei@glas-holzinger.at

Web: www.glas-holzinger.at

Notdienst: 02243/32731-22

Glasbau und Kunstglaserei Sonderanfertigungen.

Statement

Markus Fuchs, WKNÖ Außenstellenobmann Klosterneuburg. Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.