Bild und Ton in Perfektion

Elektronische Geräte haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert und weiterentwickelt. Helmuth und Andreas Deutsch bleiben deshalb immer auf dem neuesten Stand, um sich jedem Problem annehmen zu können. 1967 hat Michael Deutsch den Betrieb SAT-TV-Deutsch gegründet und sich noch von zu Hause aus um die Radio- und Fernsehgeräte seiner Kundinnen und Kunden gekümmert. Sein dritter Sohn Andreas ist direkt in seine Fußstapfen getreten. 1995 hat er den Betrieb übernommen und, da die Arbeit immer mehr wurde, 1999 seinen Bruder Helmuth zur Unterstützung dazugeholt. Seitdem sind die beiden ein Duo und kümmern sich um jeden noch so komplexen Wunsch ihrer Kundschaft.

Ein lieb gewonnenes Sammlerstück reparieren oder doch ein neues Hightech-Gerät anschaffen: Die Brüder Deutsch bieten beides an! „Bei neuen Geräten wollen wir die wenigen europäischen Firmen, die es noch gibt, wie Loewe, Metz oder TechniSat, unterstützen. Wir bieten aber natürlich auch die Klassiker wie Samsung und Co. an. Wenn es um Audioprodukte geht, sind die Bestseller definitiv Denon und Sonos“, erzählt Helmuth Deutsch. „Jeder neue Fernseher heutzutage ist ja ein sogenannter Smart-TV. Viele haben damit aber so ihre Probleme und freuen sich dann, wenn wir die Einrichtung für sie übernehmen und die Grundlagen zur Benutzung erklären“, meint Andreas Deutsch. Um selbst immer „up to date“ zu sein, müssen sich die Brüder aber auch selbst stetig weiterbilden.

Teilweise geht das mittels Fortbildungen, aber vieles ist auch „Learning by Doing“. Außerdem kümmern sich die Brüder um die Montage von Satelliten-Antennen zum Empfang von klassischem Fernsehprogramm.

Daten & Fakten

SAT-TV-Deutsch

Adresse: Leopoldstraße 22, 3400 Klosterneuburg

Tel.: 02243/34788

Mail: sat-tv-deutsch@aon.at

Web: www.sat-tv-deutsch.at

Audio- und Videotechnik, Reparatur und Verkauf, EDV-Beratung.

Michael Deutsch gründete 1967 den Betrieb SAT-TV-Deutsch und gab seine Fähigkeiten an seine Söhne weiter. Foto: Helmuth Deutsch

Statement

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.