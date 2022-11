Blühende Familiengeschichte

Mit ganzem Herzen führt Familie Kolb ihren Betrieb durch die wechselnden Saisonen in der Gärtnerei als auch in der Blumenstube. Diese Liebe zu den Blumen ist in der Familie seit Generationen stark verwurzelt.

Der Ururgroßvater von Andreas Kolb, der nun die Firma gemeinsam mit Schwester Manuela führt, eröffnete eine Gärtnerei in der Agnesstraße. Anna und Leopold Felbermayer eröffneten dann die Gärtnerei in der Meynertgasse, die zunächst hauptsächlich eine Friedhofsgärtnerei mit kleiner Eigenerzeugung war.

Mit viel Mühe, Arbeit und Innovation von Andreas Kolb und seinem Vater Günter wuchs der Betrieb zu einem Produktionsbetrieb heran. Neben der Erzeugung von Zierpflanzen und der Gräberbetreuung am Oberen Stadtfriedhof erweiterte Nico Kolb die Firma mit einer neuen Sparte Baum- und Gartenpflege Kolb. Außerdem befindet sich in der Gärtnerei die Kranzbinderei und Trauerfloristik, die von Stefanie, Ehefrau von Andreas, geleitet wird.

Das zweite Standbein des Familienbetriebs ist die Blumenstube Kolb in der Weidlinger Straße. Vor 55 Jahren eröffnete Elisabeth Kolb, Mutter von Andreas und Manuela, das Geschäft, das sich zunächst am Weidlinger Bahnhof befand. Jahre später übersiedelte der Betrieb dann auf seinen heute bekannten Platz. Mit viel Liebe zum Detail, besonderer Kreativität und viel Arbeit formte Manuela gemeinsam mit Elisabeth die Blumenstube so, wie sie heute bekannt ist. Seit Anfang des Jahres trägt auch Denise, die jüngste Tochter von Manuela den Meistertitel und unterstützt sie tatkräftig. Gemeinsam mit ihrem großartigen Team setzen sie die Vorstellungen ihrer Kunden mit Kreativität und Kompetenz in florale Kunstwerke um.

