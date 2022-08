Für Spaßsuchende auf Tour

Sie bieten den richtigen Adrenalin-Kick: Der Spaß der Kunden ist das tägliche Geschäft der Firma Wiesbauer. Mit Attraktionen wie Tagada, Hüpfburg und Miniflug sorgen die Klosterneuburger Schausteller auf Rummelplätzen und Festen für gute Laune. Und das schon seit über 100 Jahren: Anna Wiesbauer und Rudolf Friedmann gründeten den Familienbetrieb 1915.

Mit einem Ringelspiel und einer Schießbude zog das junge Unternehmen Anfang des 20. Jahrhunderts von Markt zu Markt. 1938 kauften die Klosterneuburger eine Berg- und Talbahn, 1952 wurde das Angebot um ein Autodrom und ein Kinderkarussell erweitert. Nun führen Ilona und Gerhard Wiesbauer in vierter Generation das Familienunternehmen. Und deren Kinder Björn und Stella sind auch schon fixer Bestandteil des Betriebes.

Mit dem Fahrgeschäft waren die Wiesbauers anfangs in der nahen Umgebung unterwegs – in einem Umkreis von etwa 30 Kilometern. Mittlerweile hat sich dieser Radius deutlich erweitert. Heute chauffiert das Familienunternehmen seine Fahrgeschäfte durch ganz Österreich: Feste in Tirol, Salzburg oder dem Burgenland gehören wieder zum fixen Terminkalender der Schausteller. Denn natürlich mussten auch sie eine Corona-Zwangspause einlegen.

Um so schöner ist es aber jetzt für die Klosterneuburger Unternehmer den Menschen im ganzen Land mit ihren Fahrgeschäften Freude zu bereiten. Und nicht für alle Feste ist eine lange Anreise notwendig. Ein Rummelplatz befindet sich quasi direkt vor ihrer Haustüre: der Leopoldi-Markt, bei dem die Wiesbauers mit ihren Fahrgeschäften genauso zu dem Klosterneuburger Fest gehören wie Leopoldi-Punsch oder Zuckerwatte.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ