Innovationen aus Holz

Holz ist nicht nur ein nachwachsender Rohstoff, sondern bietet unzählige Möglichkeiten, die Kreativität auszuleben. In der Tischlerei Chytil in Kritzendorf wird das seit mehr als 30 Jahren gelebt. Gegründet wurde das Familienunternehmen von Franz Chytil, vergangenes Jahr übernahmen Sohn Michael und dessen Frau Julia den Betrieb.

Möbel nach Maß, Küchen oder Fenster und Türen – das Angebot der Tischlerei ist so vielfältig wie die Wünsche der Kundinnen und Kunden. Produziert wird in der Werkstatt an der Kritzendorfer Hauptstraße. Hier werden aber nicht nur neue Möbel hergestellt, sondern auch alte repariert.

Individuelle Wünsche machen Beruf spannend

Die Produktion von Leisten für Vergolder und Bilderrahmenhersteller, die eigentlich als Hobby des Seniorchefs angefangen hat, ist mittlerweile zu einem wichtigen Geschäftsfeld geworden. Über 1.500 verschiedene Leisten sind lagernd. Aber natürlich wird auch in diesem Bereich – wie in allen anderen Geschäftsfeldern auch – auf individuelle Wünsche eingegangen. „Das macht die Arbeit so spannend. Es ist selten das Gleiche“, freuen sich Julia und Michael Chytil über das Vertrauen, das ihnen von ihren Kundinnen und Kunden geschenkt wird.

Innovativ auch mit Vier-Tage-Woche

Mit sechs Mitarbeitern, darunter einem Lehrling, und einem modernen und komplett ausgestatteten Maschinenpark kann die Tischlerei auf die individuellen Wünsche eingehen und sie umsetzen. Unter anderem besitzt die Firma Chytil eine CNC-Fräse, die auch die ausgefallensten Formen aus Holz erschaffen kann. Die Innovationen bleiben allerdings nicht auf die Produktion beschränkt. Der Betrieb hat auf die Vier-Tage-Woche umgestellt.

„Wir machen mit Leidenschaft weiter“, führen Julia und Michael Chytil den Familienbetrieb mit Begeisterung in die Zukunft.

Vor über 30 Jahren gründete Vater Franz Chytil den Betrieb in Kritzendorf. Nun führen sein Sohn Michael und dessen Frau Julia den Betrieb weiter. Foto: NÖN

Daten & Fakten

Tischlerei Chytil

Hauptstraße 36

3420 Kritzendorf

02243/327260

Mail: office@tischler.co.at

Web: www.tischler.co.at

- persönliche Beratung

- individuelle Planung

- kompetente Umsetzung

Statement

Markus Fuchs, WKNÖ, Außenstellenobmann, Klosterneuburg Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.