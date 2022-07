Mit Opas bewährtem Rezept

Eine Zeitungsannonce führte den Steirer Friedrich Dacho in den 1950er-Jahren in die Babenbergerstadt. Leopoldine Iwak, Tochter von Backstuben-Besitzer Leopold Iwak, suchte nach einem Bäckermeister, um den Familienbetrieb weiterzuführen. Durch die Annonce lernte die Klosterneuburgerin den Bäcker Friedrich Dacho kennen – und lieben. Das junge Pärchen gab sich bald das Jawort. Seitdem trägt die Bäckerei am Stadtplatz den Namen Dacho.

Auf Friedrich und Leopoldine Dacho folgte die nächste Genera tion: Sohn Walter und Schwiegertochter Christine Dacho übernahmen das Unternehmen im Jahr 1984. Ende der 1980er eröffnete das Klosterneuburger Bäckerpaar zusätzlich zur Zentrale am Stadtplatz eine weitere Filiale in der Leopoldstraße, seit 1989 gibt es die Bäckerei Dacho auch in der Weidlinger Straße.

2010 übersiedelte das Geschäft aus der Leopoldstraße auf den Rathausplatz – und da hatte bereits die nächste Generation die Finger im Spiel. „Der Umzug war schon ein gemeinsames Projekt von uns und meinen Eltern“, erinnert sich Michael Dacho, der seit 2012 die Zügel in der Hand hat. Unterstützt wird der Bäckermeister von seiner Ehefrau Barbara Dacho und etwa 25 Verkäufern, Bäckern, Konditoren und einem Lehrmädchen.

Die Mitarbeiter der Bäckerei Dacho sind selbst wie eine Familie. Bäckermeister Michael Dacho setzt auf ein erfahrenes und altgedientes Team: „Unser Backstubenleiter ist schon über 20 Jahre bei uns und hat hier als Lehrling angefangen. So was gibt es nicht mehr oft.“

Und auch bei der Backware setzen die Dachos auf Rezepte, die sich über die Jahrzehnte bewährten: „Das Brot ist genau so, wie es schon mein Großvater gemacht hat“, erzählt Michael Dacho. Neben handgebackenem Brot, das mit selbst gemachten Sauerteig gefertigt wird, vervollständigen süße Köstlichkeiten das Sortiment. Und hier kommt Naschkatze Barbara Dacho selbst auf ihre Kosten: „Besonders freue ich mich auf die saisonalen Produkte, etwa die Krapfen oder jetzt die Erdbeerzeit. Das bringt Abwechslung für die Kunden und für uns.“

Bei der großen Vielfalt probiert Bäckermeister Michael Dacho auch gerne etwas Neues aus: So gibt es seit Kurzem auch ein wachsendes Angebot von veganen Spezialitäten, wie zum Beispiel das Klosterneuburger Stangerl oder Dinkel-Cookies.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ