„Persönliche Ansprache zählt“

„Für mich war immer klar, dass ich das Unternehmen weiterführe“: Andreas Göttinger leitet den gleichnamigen Elektrobetrieb am Klosterneuburger Stadtplatz in zweiter Generation. Die Geschichte des Geschäfts selbst geht zurück bis in die 1930er-Jahre, die Familie Göttinger kommt Mitte der 1960er-Jahre ins Spiel.

1965 gründet Gerhard Göttinger einen Installationsbetrieb in Wien, ein Jahr später übernimmt er die Firma Peer in Klosterneuburg, 1977 zusätzlich einen zweiten Elektrobetrieb am Stadtplatz.

Nach Vergrößerung werden 1983 beide Standorte am Stadtplatz 4 zusammengeführt, wenig später, 1988, tritt Andreas Göttinger in die Firma seines Vaters ein. Er setzt seinen persönlichen Schwerpunkt bei der Sicherheitstechnik, sein „Steckenpferd“, wie er sagt.

Mit der Hochzeit 1996 kommt Ehefrau Andrea ins Team, kümmert sich um den Elektrohandel, um Marketing und Controlling – aber vor allem um die Menschen. Von Kunden bis zu den Mitarbeitern begegnet sie allen im Unternehmen mit viel Herz. Sohn Alexander lernt bei einem Großbetrieb, ist dort auf Baustellen und bei Störungen eingesetzt. 2020 wird auch er Mitarbeiter im elterlichen Unternehmen und bringt seine Kompetenz vor allem im Bereich der Phovotoltaik-Anlagen ein. War Vater Andreas anfangs noch skeptisch, erwies sich dieser Zweig als besonders zukunftsträchtig. „Wir passen uns dem Trend an“, fasst Göttinger zusammen. Ob früher die Satelliten-Anlagen, EDV-Verkabelungen oder nun Ladestationen für Ein- und Mehrfamilienhäuser, die Umrüstung von Heizungsanlagen auf Wärmepum- pen oder eben die Photovoltaik, das Familienunternehmen Göttinger baut Kompetenzen auf und punktet mit persönlicher Beratung. Im Elektrohandel liegt der Schwerpunkt auf Haushaltsgeräten. Ob Handel oder Handwerk, eines bleibt: „In unserem Unternehmen sprechen wir mit Menschen, unsere Kunden haben Namen und sind nicht nur Nummern“, betont Andreas Göt

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ.

Die Mannschaft von Elektro Göttinger im Jahr 1988. Foto: privat

Daten & Fakten

Elektro Göttinger GmbH

Installationen, Haustechnik, Haushaltsgeräte, Störungsdienst

Betrieb seit 1965, in zweiter Generation geführt von Andreas Göttinger.

Stadtplatz 43400 Klosterneuburg02243/32353elektro@goettinger.atwww.goettinger.atMo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr

Information

Markus Fuchs, WKNÖ, Außenstellenobmann

Foto: Wagner Tanja

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.