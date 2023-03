Pool-Expertise seit über 40 Jahren

Die Desina GmbH wurde 1982 von Franziska und Walter Diwald in Klosterneuburg gegründet und ist ein eigentümergeführtes Familienunternehmen. Heute in zweiter Generation von Tochter Katharina Schwarz-Pfeiffer und Sohn Dipl.-Ing. Andreas Diwald geleitet, ist mittlerweile auch die dritte Generation mit Daniel Pfeiffer in den Betrieb eingetreten.

Katharina Schwarz-Pfeiffer und Andreas Diwald. Foto: privat

„2021 konnten wir neben unserem bekannten Standort an der Wienerstraße 176 zusätzlich das neue Firmengebäude an der Wienerstraße 180 eröffnen. Dadurch bieten wir unseren Kunden auch eine persönliche Anlaufstelle in unserem Poolshop,“ freuen sich Katharina Schwarz-Pfeiffer und Andreas Diwald.

Individuelle Planung und Rundum-Service

„Unsere Motivation besteht darin, das jeweilige Projekt im Dialog mit unseren Kunden individuell zu planen, Design und Handwerk zusammenzuführen und in der Umsetzung etwas nachhaltig Bleibendes zu schaffen,“ schildern die Unternehmer.

Zu den Kunden zählen renommierte Architekten, Bauträger, Immobilienentwickler, Hotels, Kommunen und zahlreiche Privatkunden.

Weiterbildung und Digitalisierung sind Themen, denen sich Desina aktiv widmet. Darüber hinaus ist „einer der Grundpfeiler unserer Führungsstrategie das Bemühen um ein familienfreundliches Betriebsklima“, betonen Schwarz-Pfeiffer und Diwald. „Wir schätzen daher sehr, dass in unserer ‚erweiterten Familie‘ die Mitarbeiter, die zum Teil schon seit der Unternehmensgründung bei uns sind, ihr Know-how im Betrieb teilen und von allen Seiten Zusammenarbeit gefördert wird.“

Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation – all das stellt Desina vor Herausforderungen. Dennoch blicken Schwarz-Pfeiffer und Diwald „2023 hoffnungsvoll auf die sich erholende Wirtschaft. Unser Auftragsstand ist gut. Wir sind positiv gestimmt, dass sich die Rahmenbedingungen stabilisieren und wir unsere Dienstleistungen wie gewohnt auf höchstem Niveau zur Verfügung stellen.“

