Prickelnde Top-Produkte

1955 wurde der Staatsvertrag unterschrieben. Tausende Menschen jubelten darüber und die Unterzeichner selbst stießen mit etwas ganz Besonderem darauf an: Inführ Sekt.

Ein Sekt, mit dem auch viele Klosterneuburger immer wieder zu besonderen Anlässen anstoßen. Und das aus gutem Grund: Die Sektkellerei Inführ ist die meistprämierte Sektkellerei des Landes, mehrfacher Sekt-Weltmeister, Salonsieger und Träger des österreichischen Staatswappens.

Bereits aus 1550 stammt das Wappen der Familie Inführ. Es geht auf einen Fischer zurück, der sich ganz auf Perlen spezialisiert hatte und es so zu beträchtlichem Ruhm brachte.

Mit „Perlen“ in schäumenden Weinen befasst sich die Familie auch heute noch. Die Firmenanfänge der Sektproduktion reichen bis in das Jahr 1895 („Etti“ – 1964 durch Inführ übernommen) zurück. Und die 1889 gegründete Firma „Keidel & Schrauth“ wurde 1963 ebenfalls von Inführ übernommen. Außerdem wurde noch die österreichische Champagnerfabrik AG in Brunn/Gebirge zugekauft. Somit blickt die Sektkellerei, die zu den modernsten Unternehmen auf diesem Gebiet gilt, auf eine über 100-jährige Tradition zurück.

Neben einer langen Tradition und der hohen Qualität der Produkte kann die Sektkellerei Inführ auf etliche Innovationen im Sekt- und Perlweinsektor verweisen. Ein Beispiel dafür ist etwa „Österreich Gold“, ein Sekt, der mit 23-karätigem Gold ein besonderes Genusserlebnis bietet.

All diese prickelnden Schätze werden in Klosterneuburg produziert. Erfolgreich geführt wird die Sektkellerei generationsübergreifend.

Die Produkte kann man nicht nur ab Hof, sondern auch am „Vinomat“ erwerben.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ